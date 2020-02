WTA - Dubaï : Le titre pour Halep à l'issue d'une finale renversante

Elena Rybakina en reste à un seul titre, à Hobart, en 2020. La Kazakhe, qui a éliminé Sofia Kenin et Karolina Pliskova lors de son parcours, a échoué en finale du tournoi WTA de Dubaï face à Simona Halep. La 19eme joueuse mondiale a pourtant entamé la rencontre sur les chapeaux de roue, s’offrant une balle de break dès la première mise en jeu de la Roumaine. Un break qui est venu un peu plus tard, dans le sixième jeu, et qui lui a offert la première manche. La numéro 2 mondiale s’est toutefois défendue et, après avoir sauvé deux premières balles de set et manqué deux balles de débreak, n’a pu que s’incliner. Prévenue, Simona Halep ne s’est pas endorme et, après avoir sauvé une balle de break dès le premier jeu, c’est bien elle qui, sur un jeu blanc, a pris les devants dans ce deuxième set.

Rybakina n’a pas eu le dernier mot face à Halep

Mais, après avoir manqué deux opportunités de double break, Simona Halep a vu Elena Rybakina revenir à hauteur sur, là-aussi, un jeu blanc. Dans la foulée, à l’issue d’un jeu marathon, la Roumaine est parvenue à faire craquer son adversaire pour faire le break puis revenir à une manche partout dans la foulée. La tension est montée d’un cran dans la dernière manche quand la Kazakhe a fait le break dans le quatrième jeu avant de voir son adversaire revenir immédiatement à hauteur. Simona Halep a ensuite décidé de frapper en breakant au tout dernier moment afin de servir pour le match à six jeux à cinq. C’est alors qu’Elena Rybakina a encore relevé son niveau de jeu pour arracher le jeu décisif sans concéder de balle de match. Un tiebreak indécis au terme duquel la numéro 2 mondiale a su enchaîner trois points de suite pour s’imposer à sa première balle de match (3-6, 6-3, 7-6 en 2h29’) pour son premier titre de l’année, son 20eme en carrière.



DUBAÏ (Émirats arabes unis, WTA Premier, dur extérieur, 2 684 940€)

Tenante du titre : Belinda Bencic (SUI)



Finale

Halep (ROU, n°1) bat Rybakina (KAZ) : 3-6, 6-3, 7-6 (5)



Demi-finales

Halep (ROU, n°1) bat Brady (USA, Q) : 6-2, 6-0

Rybakina (KAZ) bat Martic (CRO, n°8) : 7-6 (5), 7-6 (2)



Quarts de finale

Halep (ROU, n°1) bat Sabalenka (BIE, n°7) : 3-6, 6-2, 6-2

Brady (USA, Q) bat Muguruza (ESP, n°9) : 6-7 (5), 6-3, 6-4

Martic (CRO, n°8) bat Kontaveit (EST) : 7-6 (4), 6-1

Rybakina (KAZ) bat Ka.Pliskova (RTC, n°2) : 7-6 (1), 6-3



Huitièmes de finale

Halep (ROU, n°1) bat Jabeur (TUN, WC) : 1-6, 6-2, 7-6 (7)

Sabalenka (BIE, n°7) bat Mertens (BEL) : 6-4, 6-3

Brady (USA, Q) bat Vondrousova (RTC) : 4-6, 6-4, 6-1

Muguruza (ESP, n°9) bat Kudermetova (RUS, Q) : 7-5, 4-6, 6-4



Martic (CRO, n°8) bat Strycova (RTC) : 6-3, 6-3

Kontaveit (EST) bat Pavlyuchenkova (RUS) : 7-6 (5), 7-5

Rybakina (KAZ) bat Siniakova (RTC, Q) : 6-3, 6-3

Ka.Pliskova (RTC, n°2) bat Mladenovic (FRA, Q) : 6-1, 6-2



1er tour

Halep (ROU, n°1) - Bye

Jabeur (TUN, WC) bat Riske (USA) : 7-6 (3), 1-6, 6-3

Mertens (BEL) bat Wang (CHN) : 6-3, 6-0

Sabalenka (BIE, n°7) bat Sakkari (GRE) : 6-2, 4-6, 6-1



Brady (USA, Q) bat Svitolina (UKR, WC, n°3) : 6-2, 6-1

Vondrousova (RTC) bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-2

Kudermetova (RUS, Q) bat Yastremska (UKR) : 5-7, 6-3, 7-6 (2)

Muguruza (ESP, n°9) bat Clijsters (BEL, WC) : 6-2, 7-6 (6)



Martic (CRO, n°8) bat Hsieh (TAI, LL) : 6-4, 6-3

Strycova (RTC) bat Anisimova (USA) : 7-6 (3), 2-6, 6-4

Kontaveit (EST) bat Cirstea (ROU, Q) : 6-1, 6-3

Pavlyuchenkova (RUS) bat Bencic (SUI, n°4) : 1-6, 6-1, 6-1



Rybakina (KAZ) bat Kenin (USA, n°5) : 6-7 (2), 6-3, 6-3

Siniakova (RTC, Q) bat Muchova (RTC) : 6-4, 4-6, 6-0

Mladenovic (FRA, Q) bat Sasnovich (BIE, Q) : 6-4, 6-3

Ka.Pliskova (RTC, n°2) - Bye