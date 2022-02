WTA - Dubaï : Le tableau

Pour voir du tennis féminin la semaine prochaine, il faudra se tourner du côté des Emirats arabes unis. A compter de ce lundi, s'y déroulera le tournoi WTA 500 de Dubaï, disputé sur dur extérieur. Si la logique est alors respectée, alors la finale pourrait ainsi bel et bien opposer la Biélorusse Aryna Sabalenka, tête de série n°1, à la Tchèque Barbora Krejcikova, tête de série n°2. Si la première citée rencontrera une qualifiée pour son entrée en lice, la deuxième affrontera la seule Tricolore qui intègre directement le tableau principal, grâce à une invitation obtenue, à savoir Caroline Garcia. Egalement présentes dans ce tournoi, les deux Espagnoles Paula Badosa et Garbiñe Muguruza, respectivement tête de série n°3 et tête de série n°4, joueront également crânement leur chance. D'autant plus que Muguruza a un titre à défendre.



DUBAÏ (Emirats arabes unis, WTA 500, dur extérieur, 677 281€)

Tenante du titre : Garbiñe Muguruza (ESP)



Premier tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Q

Kvitova (RTC) - Giorgi (ITA)

Kenin (USA) - Ostapenko (LET)

Kasatkina (RUS) - Swiatek (POL, n°6)



Badosa (ESP, n°3) - Q

Riske (USA, WC) - Halep (ROU)

Gauff (USA) - Pegula (USA)

Zvonareva (RUS, WC) - Jabeur (TUN, n°8)



Kontaveit (EST, n°7) - Sherif (EGY, WC)

Mertens (BEL) - Q

Kudermetova (RUS) - Azarenka (BIE)

Collins (USA) - Muguruza (ESP, n°4)



Sakkari (GRE, n°5) - Q

Q - Svitolina (UKR)

Begu (ROU) - Q

Garcia (FRA, WC) - Krejcikova (RTC, n°2)