Garcia confirme

Au lendemain de son exploit face à l'ancienne numéro 1 mondiale Angelique Kerber, Caroline Garcia, passée au travers à Lyon (élimination dès le 2eme tour), était attendue au tournant. La Lyonnaise a répondu présent en confirmant contre Marta Trevisan (6-2, 6-4) son succès de lundi face à l'Allemande. A l'origine, Garcia aurait dû être opposée à l'une des meilleures joueuses au monde Victoria Azarenka, finaliste du dernier US Open. La Biélorusse ayant été contrainte de déclarer forfait pour le tournoi, la numéro 2 française n'a pas perdu au change et elle en a profité pour enchaîner après son succès de la veille en dominant aisément l'Italienne, éliminée en qualifications mais repêchée en tant que lucky loser. Dans les deux sets, la 47eme mondiale a su se faciliter la tâche en breakant à chaque fois d'entrée son adversaire pour prendre les devants, et conserver ensuite son avantage. En 8emes de finale, l'ancienne numéro 4 mondiale se frottera à l'une des favorites du tournoi la Belge Elise Mertens, 10eme mondiale.

Mladenovic encore giflée par Pegula

Jessica Pegula est bien la bête noire de Kristina Mladenovic en ce début de saison. Depuis la reprise, la Française a affronté trois fois l'Américaine. Et les trois fois, elle n'a pas existé. Mardi, au 2eme tour à Dubaï, les deux joueuses se sont encore retrouvées face à face. Comme à chaque fois, Mladenovic s'est présentée avec en tête de laver l'affront des confrontations précédentes. Malheureusement pour notre « Kiki » nationale, cette troisième rencontre en un mois a encore débouché sur une promenade de santé (6-1, 6-2) de la quart de finaliste du dernier Open d'Australie. Comme à Melbourne le 13 février dernier, Pegula, qui n'avait pas fait de quartier non plus lors du tournoi de Melbourne en janvier dernier (6-4, 6-1), n'a encore laissé que trois jeux à la 53eme mondiale, débordée par sa bête noire du moment dès les premiers coups de raquette. Breakée d'entrée dans les deux sets, Mladenovic a bien trouvé la force pour recoller dans la deuxième manche, mais elle a tout de suite replongé, et n'a plus marqué le moindre jeu. Une fois de plus, la leader de l'équipe de France de Fed Cup a buté sur Pegula. Une fois de plus, elle n'a pas vu le jour.

Cornet surclassée par Sabalenka

Aryna Sabalenka n'a pas laissé beaucoup plus de répit (6-2, 6-4) ensuite à l'une de nos autres représentantes en lice Alizé Cornet. La Niçoise sortie d'entrée à Lyon et Melbourne et qui restait sur trois revers de rang avant de mettre le cap sur le Qatar n'a pas réussi à enchaîner après son succès de la veille aux dépens de Kasatkina. Balayée dans le premier set par la Biélorusse classée au 8eme rang mondial, Cornet a mieux résisté dans la deuxième manche, qui l'a vu revenir à 4-4 après avoir été menée 4-2 à l'issue d'une succession de breaks des deux côtés, mais Sabalenka a de nouveau appuyé sur l'accélérateur et n'a plus tremblé.

Svitolina, Keys et Vondrousova au tapis, Pliskova et Bencic lâchent un set

Le tournoi de Dubaï a perdu trois de ses têtes de série, et pas des moindres, ce mardi lors du 2eme tour. Elina Svitolina, Madison Keys et Marketa Vondrousova sont toutes restées à quai face à des adversaires pourtant moins bien classées qu'elles. Et même bien moins classée en ce qui concerne Keys, tête de série numéro 11 et tombée en deux sets (6-4, 6-3) face à la jeune joueuse russe de 19 ans classée au 88eme rang mondial Anastasia Potapova. Svitolina, tête de série numéro 1, a elle aussi chuté d'entrée, face à l'expérimentée Svetlana Kuznetsova (2-6, 6-4, 6-1). Vondrousova, quant à elle, a fait les frais de la petite pépite américaine de 16 ans Cori Gauff, 40eme au classement. Cette dernière, après avoir perdu le premier set face à la Tchèque, tête de série numéro 12, n'a plus laissé que des miettes (3-6, 6-0, 6-4) à la 20eme mondiale, qui a même récolté un cinglant 6-0 dans la deuxième manche. Au 1er tour, la récente demi-finaliste à Adelaïde, où elle avait dû passer par les qualifications, avait déjà eu besoin de trois sets pour signer une belle performance là aussi, aux dépens de la Russe Alexandrova (33eme). C'est également dans la douleur (6-3, 6-7, 6-2) que Karolina Pliskova, sortie dès le 2eme tour par Jessica Pegula la semaine dernière à Doha, s'est défait mardi de la Lettonne Anastasija Sevastova à l'occasion de l'entrée en lice de la numéro 6 mondiale et tête de série numéro 2 du tournoi. La Tchèque pourrait retrouver Pegula en 8emes de finale, si l'Américaine joue encore un vilain tour à Kristina Mladenovic. Autre favorite qualifiée mardi, Belinda Bencic, 12eme mondiale, a toutefois davantage souffert encore que Pliskova (victoire 6-4, 5-7, 6-4) pour écarter de sa route la Russe Kudermetova. Tête de série numéro 4, Petra Kvitova n’a pas pu défendre ses chances jusqu’au bout face à Jil Teichmann. Mais, blessée, la numéro 10 mondiale a préféré mettre un terme à la rencontre, dont elle avait perdu la première manche avant de voir son break d’avance être effacé par la Suissesse (6-2, 3-4 en 1h17’). L’adversaire de Jil Teichmann sera Ons Jabeur ou Elena Rybakina, tête de série numéro 14 du tournoi. Garbiñe Muguruza, tête de série numéro 9, a tenu son rang avec une victoire en deux manches face à Amanda Anisimova (6-4, 6-2 en 1h29’) qui lui permet de rejoindre Iga Swiatek en huitièmes de finale.



DUBAI (Emirats arabes unis, WTA 1000, dur extérieur, 1 540 823€)

Tenante du titre : Simona Halep (ROU)



8emes de finale

Kuznetsova (RUS) - Krejcikova (RTC)

Potapova (RUS, WC) - Bencic (SUI, n°6)

Teichmann (SUI) - Jabeur (TUN) ou Rybakina (KAZ, n°14)

Gauff (USA, WC) - Martincova (RTC, Q)



Swiatek (POL, n°8) - Muguruza (ESP, n°9)

Kontaveit (EST, n°15) - Sabalenka (BIE, n°3)

Garcia (FRA) - Mertens (BEL, n°10)

Pegula (USA) - Ka.Pliskova (RTC, n°2)





2eme tour

Kuznetsova (RUS) bat Svitolina (UKR, n°1) : 2-6, 6-4, 6-1

Krejcikova (RTC) bat Ostapenko (LET) : 6-3, 6-1

Potapova (RUS, WC) bat Keys (USA, n°11) : 6-4, 6-3

Bencic (SUI, n°6) bat Kudermetova (RUS) : 6-4, 5-7, 6-4



Teichmann (SUI) bat Kvitova (RTC, n°4) : 6-2, 3-4 abandon

Jabeur (TUN) - Rybakina (KAZ, n°14)

Gauff (USA, WC) bat Vondrousova (RTC, n°12) : 3-6, 6-0, 6-4

Martincova (RTC, Q) bat Bertens (PBS, n°5) : 6-1, 6-4



Swiatek (POL, n°8) bat Doi (JAP, LL) : 6-2, 6-4

Muguruza (ESP, n°9) bat Anisimova (USA) : 6-4, 6-2

Kontaveit (EST, n°15) bat Cirstea (ROU) : 6-4, 7-5

Sabalenka (BIE, n°3) bat Cornet (FRA) : 6-2, 6-4



Garcia (FRA) bat Trevisan (ITA, LL) : 6-2, 6-4

Mertens (BEL, n°10) bat Rogers (USA) : 6-3, 6-3

Pegula (USA) bat Mladenovic (FRA) : 6-1, 6-2

Ka.Pliskova (RTC, n°2) bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-7 (5), 6-2