WTA - Dubaï : Fin de parcours pour Kenin, Azarenka et Badosa, bons débuts pour Svitolina et Jabeur

Elina Svitolina est bien lancée à Dubaï. Eliminée dès le 3eme tour lors de l’Open d’Australie, l’Ukrainienne a peu tremblé face à Mayar Sherif, sa première adversaire aux Emirats Arabes Unis. Avec deux breaks, la tête de série numéro 10 du tournoi a empoché aisément le premier set. L’Egyptienne a confirmé ses difficultés en concédant ses deux premiers jeux de service avant un baroud d’honneur pour revenir à quatre jeux à deux. Après avoir manqué une première balle de match sur le service de son adversaire, Elina Svitolina a mis fin au suspense sur son propre engagement (6-2, 6-3 en 1h28’). Pour une place en quarts de finale, l’Ukrainienne retrouvera la repêchée suisse Jil Teichmann, qui a pris le meilleur sur Elise Mertens (6-2, 6-4 en 1h24’). Tête de série numéro 8, Ons Jabeur a également su répondre présente pour son entrée en lice à Dubaï. Solide lors d’un premier set durant lequel elle a su enchaîner cinq jeux de suite, la Tunisienne a été prise à la gorge par Vera Zvonareva dès l’entame de la deuxième manche. La Russe a très vite mené quatre jeux à rien avant de voir son adversaire effacer un break de retard puis céder le set sur son engagement. Si Vera Zvonareva a su revenir à trois jeux partout, Ons Jabeur a fini par avoir le dernier mot (6-2, 2-6, 7-5 en 2h08’). La 10eme mondiale affrontera Jessica Pegula en huitièmes de finale.

Kenin, Badosa et Azarenka battues d’entrée

Si Elina Svitolina et Ons Jabeur n’ont pas tremblé pour leurs débuts, ça n’a pas été le cas pour Sofia Kenin. L’Américaine, retombée au 90eme rang mondial, est totalement passée à côté de son match face à Jelena Ostapenko. Avec seulement trois jeux concédés en l’espace de 54 minutes, la Lettone a facilement validé son billet pour les huitièmes de finale (6-1, 6-2) et sera la prochaine adversaire de la tête de série numéro 6 Iga Swiatek. Paula Badosa, tête de série numéro 3 à Dubaï, n’ira pas plus loin que le premier tour après sa chute en trois manches face à la qualifiée roumaine Elena Gabriela Ruse. Après avoir fait la différence en toute fin de premier set, cette dernière a cédé au moment de servir pour le match dans la deuxième puis a vu l’Espagnole recoller puis breaker pour mener quatre jeux à un dans le dernier set. Toutefois, la 59eme mondiale a haussé le ton pour conclure le match sur une série de cinq jeux remportés consécutivement (6-3, 5-7, 6-4 en 2h28’) et rejoindre sa compatriote Simona Halep en huitièmes de finale. Victoria Azarenka a connu la même déconvenue lors de son duel face à Veronika Kudermetova avec une défaite en deux manches (6-3, 6-4 en 1h28’).



DUBAÏ (Emirats arabes unis, WTA 500, dur extérieur, 677 281€)

Tenante du titre : Garbiñe Muguruza (ESP)



Premier tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Kostyuk (UKR, Q)

Kvitova (RTC) bat Giorgi (ITA) : 6-2, 6-0

Ostapenko (LET) bat Kenin (USA) : 6-1, 6-2

Swiatek (POL, n°6) bat Kasatkina (RUS) : 6-1, 6-2



Ruse (ROU, Q) bat Badosa (ESP, n°3) : 6-3, 5-7, 6-4

Halep (ROU) bat Riske (USA, WC) : 6-2, 6-4

Pegula (USA) bat Gauff (USA) : 6-4, 6-4

Jabeur (TUN, n°8) bat Zvonareva (RUS, WC) : 6-2, 2-6, 7-5



Svitolina (UKR, n°10) bat Sherif (EGY, WC) : 6-2, 6-3

Teichmann (SUI, LL) bat Mertens (BEL) : 6-2, 6-4

Kudermetova (RUS) bat Azarenka (BIE) : 6-3, 6-4

Siniakova (RTC, Q) - Muguruza (ESP, n°4)



Collins (USA, n°9) - Vondrousova (RTC, Q)

Gracheva (RUS, Q) bat Tomljanovic (AUS, LL) : 6-1, 7-5

Yastremska (UKR, Q) bat Begu (ROU) : 4-6, 6-2, 6-3

Krejcikova (RTC, n°2) bat Garcia (FRA, WC) : 6-4, 7-6 (0)