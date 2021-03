Elena Rybakina n'a pas fait respecter la hiérarchie. Ce mardi, la Kazakhe, pourtant 23eme joueuse mondiale, a chuté dès le premier tour du tournoi WTA 500 de Doha au Qatar, disputé sur dur extérieur, battue par l'Allemande Laura Siegemund, 56eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux manches (7-6 (7), 7-6 (5)) et 2h31 de jeu. La gagnante du jour affrontera, au prochain tour, la Biélorusse Victoria Azarenka, 14eme joueuse mondiale et tête de série n°8. Autre joueuse à avoir bouleversé la hiérarchie : Jessica Pegula, 44eme joueuse mondiale et également issue des qualifications. En effet, l'Américaine, toute récente quart de finaliste du côté de l'Open d'Australie, a très aisément éliminé la Chinoise Qiang Wang, 35eme joueuse mondiale, en deux petites manches (6-3, 6-1) et 1h17 de jeu. Au prochain tour, elle affrontera la Lettone Jelena Ostapenko, 51eme joueuse mondiale et bénéficiaire d'une wild card. En revanche, la Russe Anna Blinkova, 69eme joueuse mondiale et aussi issue des qualifications, n'a, quant à elle, rien pu faire contre la Tunisienne Ons Jabeur, 31eme joueuse mondiale, qui s'est tranquillement imposée en deux petits sets (6-2, 6-2) et seulement 1h09 de jeu. Au prochain tour, son adversaire sera la Tchèque Karolina Pliskova, qui fera alors son entrée en lice en sa qualité de tête de série n°2.

Bencic sortie d’entrée par Keys



Finaliste du tournoi WTA d’Adelaide, Belinda Bencic a vu son parcours à Doha prendre fin dès son entrée en lice. La Suissesse, tête de série numéro 6, a chuté face à Madison Keys. L’Américaine a frappé fort d’entrée, prenant le service de son adversaire dès sa première mise en jeu avant de montrer plus de difficultés. Après avoir sauvé un total de trois balles de break lors de deux jeux de service consécutif, la 19eme mondial a cédé au moment de servir pour le set. C’est alors que Belinda Bencic a déjoué, cédant la manche sur son propre service. Si l’entame du deuxième set a été équilibrée, Madison Keys a ensuite pris le contrôle des échanges pour remporter cinq jeux consécutifs et conclure le match sur un jeu blanc (6-4, 6-1 en 1h08’). L’Américaine rejoint ainsi Maria Sakkari en huitièmes de finale. Petra Kvitova, tête de série numéro 4, connaît désormais le nom de son adversaire pour ses débuts dans la capitale qatarienne. Ce sera la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, qui a pris le meilleur sur la qualifiée tchèque Kristyna Pliskova (6-2, 6-3 en 1h18’). Tête de série numéro 1, Elina Svitolina affrontera pour son entrée en lice la Japonaise Misaki Doi, repêchée après le forfait d'Amanda Anisimova, qui a pris le meilleur sur Saisai Zheng (6-4, 6-3 en 1h28').



DOHA (Qatar, WTA 500, dur extérieur, 418 411€)

Tenante du titre : Aryna Sabalenka (BIE)



Huitièmes de finale

Svitolina (UKR, n°1) - Doi (JAP, LL)

Siegemund (ALL, Q) - Azarenka (BIE, n°8)

Sabalenka (BIE, n°3) - Muguruza (ESP)

Sakkari (GRE) - Keys (USA)



Kontaveit (EST) - Kerber (ALL)

Pavlyuchenkova (RUS) - Kvitova (RTC, n°4)

Ostapenko (LET, WC) - Pegula (USA, Q)

Jabeur (TUN) - Ka.Pliskova (RTC, n°2)



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) - Bye

Doi (JAP, LL) bat Zheng (CHN) : 6-4, 6-3

Siegemund (ALL, Q) bat Rybakina (KAZ) : 7-6 (7), 7-6 (5)

Azarenka (BIE, n°8) bat Kuznetsova (RUS) : 6-2, 6-3



Sabalenka (BIE, n°3) - Bye

Muguruza (ESP) bat Kudermetova (RUS) : 6-2, 7-6 (4)

Sakkari (GRE) bat Sherif (EGY, WC) : 6-0, 6-3

Keys (USA) bat Bencic (SUI, n°6) : 6-4, 6-1



Kontaveit (EST) bat Brady (USA, n°7) : 6-1, 6-2

Kerber (ALL) bat Buyukakcay (TUR, WC) : 6-4, 6-2

Pavlyuchenkova (RUS) bat Kr.Pliskova (RTC, Q) : 6-2, 6-3

Kvitova (RTC, n°4) - Bye



Ostapenko (LET, WC) bat Bertens (PBS, n°5) : 6-0, 6-2

Pegula (USA, Q) bat Q.Wang (CHN) : 6-3, 6-1

Jabeur (TUN) bat Blinkova (RUS, Q) : 6-2, 6-2

Ka.Pliskova (RTC, n°2) - Bye