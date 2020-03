Première pour Aryna Sabalenka en 2020. Depuis le début de la saison, la Biélorusse avait atteint les demi-finales, à Adelaïde, et les quarts de finale, la semaine dernière à Dubaï. En revanche, elle n'avait pas encore disputé de finale. C'est désormais chose faite après sa victoire de vendredi dans la première demi-finale à Doha aux dépens de Svetlana Kuznetsova (6-4, 6-3) en 1h15 de jeu. Tombeuse la veille de Belinda Bencic, la joueuse russe de 34 ans de retour au premier plan avait visiblement laissé beaucoup d'énergie contre la Suissesse, car elle n'a pas pesé bien lourd vendredi face à Sabalenka. Et après un enchaînement de breaks en début de match (quatre de suite, avec à chaque fois Kuznetsova qui réussissait à débreaker), la numéro 13 mondiale et tête de série numéro 9 du tournoi s'est envolée. Pour boucler le premier set, Sabalenka a pris le service de son adversaire une troisième fois. Sur sa lancée, elle a réussi un départ canon dans la deuxième manche. Menée 3-0, Kuznetsova a stoppé l'hémorragie, mais sans jamais parvenir à combler son handicap, trop conséquent. La Biélorusse, déjà vainqueur de cinq titres dans sa carrière, aura la possibilité d'en remporter un sixième, samedi en finale face à Petra Kvitova.

Kvitova s'est vengée



Dans la seconde demi-finale, entre Ashleigh Barty et la Tchèque, cette dernière a pris sa revanche (6-4, 2-6, 6-4, en 1h52) du dernier Open d'Australie, où l'Australienne l'avait emporté en deux sets (7-6, 6-2) en quarts de finale avant de buter au tour suivant sur la future lauréate l'Américaine Sofia Kenin. Revenue brillamment à hauteur de Kvitova vendredi après avoir perdu la première manche, la numéro 1 mondiale et tête de série numéro 1 du tournoi a poursuivi sur sa lancée dans le dernier set. Malheureusement pour Barty, elle a cédé deux fois consécutivement ensuite sa mise en jeu, et n'a jamais su combler son handicap. Sur sa première balle de match, la numéro 11 mondiale n'a pas laissé passer l'occasion de valider son billet pour sa première finale cette saison.



DOHA (QATAR, WTA Premier 5, dur extérieur, 2 986 561€)

Tenante du titre : Elise Mertens (BEL)



Finale

Kvitova (RTC, n°8) - Sabalenka (BIE, n°9)



Demi-finales

Kvitova (RTC, n°8) bat Barty (AUS, n°1) : 6-4, 2-6, 6-4

Sabalenka (BIE, n°9) bat Kuznetsova (RUS) : 6-4, 6-3



Quarts de finale

Barty (AUS, n°1) bat Muguruza (ESP, n°11) : 6-1, 6-7 (4), 6-2

Kvitova (RTC, n°8) bat Jabeur (TUN, WC) : 7-6 (2), 7-6 (4)

Kuznetsova (RUS) bat Bencic (SUI, n°4) : 6-4, 6-4

Sabalenka (BIE, n°9) bat Zheng (CHN) : 3-6, 7-6 (2), 6-3





Huitièmes de finale

Barty (AUS, n°1) bat Rybakina (KAZ, n°14) : forfait

Muguruza (ESP, n°11) bat Yastremska (UKR) : 6-2, 6-4

Jabeur (TUN, WC) bat Ka.Pliskova (RTC, n°3) : 6-4, 3-6, 6-3

Kvitova (RTC, n°8) bat Ostapenko (LET) : 6-2, 5-7, 6-1



Kuznetsova (RUS) bat Anisimova (USA) : forfait

Bencic (SUI, n°4) bat Putintseva (KAZ) : 6-4, 6-3

Zheng (CHN) bat Bertens (PBS, n°7) : 3-6, 6-3, 6-4

Sabalenka (BIE, n°9) bat Sakkari (GRE, n°15) : 6-3, 6-0



2eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Siegemund (ALL, Q) : 6-3, 6-2

Rybakina (KAZ, n°14) bat Van Uytvanck (BEL) : 5-7, 6-2, 7-6 (8)

Muguruza (ESP, n°11) bat Tomljanovic (AUS) : 6-1, 6-2

Yastremska (UKR) bat Kenin (USA, n°6) : 6-3, 7-6 (4)



Ka.Pliskova (RTC, n°3) bat Pera (USA, Q) : 6-3, 6-0

Jabeur (TUN, WC) bat Brady (USA) : 6-4, 6-3

Ostapenko (LET) bat Strycova (RTC) : 6-1, 6-2

Kvitova (RTC, n°8) bat Suarez Navarro (ESP) : 4-6, 6-3, 6-0



Anisimova (USA) bat Svitolina (UKR, n°5) : 6-3, 6-3

Kuznetsova (RUS) bat Swiatek (POL) : 6-2, 6-2

Putintseva (KAZ) bat Mertens (BEL, n°16) : 4-6, 6-3, 6-2

Bencic (SUI, n°4) bat Kudermetova (RUS) : 6-4, 4-6, 7-6 (4)



Bertens (PBS, n°7) bat Muchova (RTC) : 6-2, 6-4

Zheng (CHN) bat Zvonareva (RUS, WC) : 7-5, 6-1

Sakkari (GRE, n°15) bat Martincova (RTC, Q) : 3-6, 7-6 (5), 6-0)

Sabalenka (BIE, n°9) bat Kontaveit (EST) : 7-5, 2-6, 7-5



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Siegemund (ALL, Q) bat Shvedova (KAZ) : 6-3, 6-2

Van Uytvanck (BEL) bat Hercog (SLO) : 6-2, 6-2

Rybakina (KAZ, n°14) bat Cirstea (ROU, WC) : 3-6, 6-3, 6-1



Muguruza (ESP, n°11) bat Kasatkina (RUS, Q) : 7-5, 5-7, 6-3

Tomljanovic (AUS) bat Hon (AUS, Q) : 6-2, 6-4

Yastremska (UKR) bat Flipkens (BEL, Q) : 6-2, 6-4

Kenin (USA, n°6) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°3) - Bye

Pera (USA, Q) bat Garcia (FRA) : 6-3, 6-1

Jabeur (TUN, WC) bat Siniakova (RTC, Q) : 6-3, 6-2

Brady (USA) bat Riske (USA, n°13) : 7-6 (10), 1-6, 7-6 (3)



Strycova (RTC) bat Martic (CRO, n°10) : 4-6, 6-1, 6-2

Ostapenko (LET) bat Teichmann (SUI, Q) : 7-5, 2-6, 7-5

Suarez Navarro (ESP) bat Zhang (CHN) : 7-5, 6-0

Kvitova (RTC, n°8) - Bye



Svitolina (UKR, n°5) - Bye

Anisimova (USA) bat Alexandrova (RUS) : 6-3, 7-6 (4)

Kuznetsova (RUS) bat Buyukakcay (TUR, WC) : 6-2, 6-2

Swiatek (POL) bat Vekic (CRO, n°17) : 6-4, 7-5



Mertens (BEL, n°16) bat Wang (CHN) : 6-1, 6-2

Putintseva (KAZ) bat Babos (HUN) : 6-3, 6-4

Kudermetova (RUS) bat Mladenovic (FRA) : 7-6 (6), 0-6, 6-3

Bencic (SUI, n°4) - Bye



Bertens (PBS, n°7) - Bye

Muchova (RTC) bat Linette (POL) : 6-3, 6-1

Zvonareva (RUS, WC) bat Hsieh (TAI) : 6-4, 6-4

Zheng (CHN) bat Vondrousova (RTC, n°12) : 1-6, 6-3, 6-2



Sakkari (GRE, n°15) bat Goerges (ALL) : 6-4, 6-3

Martincova (RTC, Q) bat Doi (JAP, LL) : 6-2, 3-6, 6-2

Kontaveit (EST) bat Sevastova (LET) : 6-4, 7-6 (3)

Sabalenka (BIE, n°9) - Bye