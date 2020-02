Les huit huitièmes de finale du tournoi de Doha devaient se dérouler ce mercredi, mais il n'y aura finalement que six matchs au programme dans la capitale qatarie. Elena Rybakina et Amanda Anisimova ont en effet déclaré forfait avant d'affronter respectivement Ashleigh Barty et Svetlana Kuznetsova, pour cause de blessure aux adducteurs pour la Kazakhe et de gastro pour l'Américaine. Première à entrer sur le court balayé par le vent, Petra Kvitova, tête de série n°8, a bataillé pendant 1h59 pour se défaire de Jelena Ostapenko dans un match entre deux anciennes gagnantes de Grand Chelem : 6-2, 5-7, 6-1. Les deux joueuses ont eu beaucoup de mal sur leur service (11 doubles-fautes pour la Lettone, 9 pour la Tchèque) et il y a eu 13 breaks dans cette partie, dont sept dans la deuxième manche. Mais Kvitova a fini par avoir le dernier mot, en déroulant dans le troisième set. Elle affrontera Ons Jabeur. La Tunisienne, surprenante quart de finaliste de l'Open d'Australie, a encore créé la sensation en éliminant la n°3 mondiale Karolina Pliskova : 6-4, 3-6, 6-3. Soutenue par de nombreux supporters tunisiens, Jabeur a remporté le premier set en breakant d'entrée et en ne perdant que trois points sur son service. Scénario inverse dans la deuxième manche, où Pliskova a breaké à 2-1 et n'a ensuite perdu que trois points sur sa mise en jeu. Dans le troisième set, Jabeur a breaké en premier, à 3-2, mais la Tchèque a répondu de suite (3-4), avant de craquer de nouveau (3-5) et laisser la n°44 mondiale conclure sur son service. Une victoire qui va lui permettre d'entrer dans le Top 40 pour la première fois de sa carrière, à 25 ans !

Fini pour Bertens



Ça passe également pour la tête de série n°9, Aryna Sabalenka, qui n'a fait qu'une bouchée de Maria Sakkari (n°15), contre qui elle avait eu bien plus de mal la semaine passée à Dubai. La Biélorusse s'est imposée 6-3, 6-0 en 54 minutes, en breakant cinq fois la Grecque, et ne concédant qu'une seule fois son service, alors qu'elle menait déjà 4-1 dans le premier set. En revanche, le tournoi est déjà terminé pour la 6eme joueuse mondiale, Kiki Bertens, qui a subi la loi de la Chinoise Saisai Zheng : 3-6, 6-3, 6-4 en 2h11. Là aussi, les deux joueuses ont galéré au service, avec sept breaks pour la Néerlandaise et quatre pour la Chinoise, qui a réussi à prendre le service de Bertens à 5-4 dans le dernier set pour l'emporter. Elle affrontera Sabalenka.

Bencic et Muguruza tiennent leur rang



Tête de série n°4 au Qatar, Belinda Bencic sera bien au rendez-vous des quarts de finale, après sa victoire 6-4, 6-3 en 1h29 sur Yulia Putintseva. La Suissesse a pourtant vécu un premier set délicat, avec deux breaks concédés, mais elle a pris à trois reprises le service de la Kazakhe pour empocher la manche après un dernier très long jeu. Dans le deuxième, un break d'entrée lui a suffi pour l'emporter, même si Putintseva a eu deux balles de débreak à 4-1. Elle affrontera pour une place dans le dernier carré Svetlana Kuznetsova. En fin de programme, la finaliste de l'Open d'Australie Garbine Muguruza a facilement dominé l'Ukrainienne Dayana Yastremska (auteure de 8 doubles-fautes) sur le score de 6-2, 6-4 en 1h11. L'Espagnole a breaké à 2-2 et 4-2 pour remporter le premier set, puis a mené 3-1 dans le deuxième, avant que les deux joueuses ne se breakent tour à tour. Mais en servant pour le match à 5-4, l'ancienne n°1 mondiale n'a pas tremblé et a décroché cette victoire qui lui permettra de défier Ashleigh Barty en quarts.



DOHA (QATAR, WTA Premier 5, dur extérieur, 2 986 561€)

Tenante du titre : Elise Mertens (BEL)



Quarts de finale

Barty (AUS, n°1) - Muguruza (ESP, n°11)

Jabeur (TUN, WC) - Kvitova (RTC, n°8)

Kuznetsova (RUS) - Bencic (SUI, n°4)

Zheng (CHN) - Sabalenka (BIE, n°9)





Huitièmes de finale

Barty (AUS, n°1) bat Rybakina (KAZ, n°14) : forfait

Muguruza (ESP, n°11) bat Yastremska (UKR) : 6-2, 6-4

Jabeur (TUN, WC) bat Ka.Pliskova (RTC, n°3) : 6-4, 3-6, 6-3

Kvitova (RTC, n°8) bat Ostapenko (LET) : 6-2, 5-7, 6-1



Kuznetsova (RUS) bat Anisimova (USA) : forfait

Bencic (SUI, n°4) bat Putintseva (KAZ) : 6-4, 6-3

Zheng (CHN) bat Bertens (PBS, n°7) : 3-6, 6-3, 6-4

Sabalenka (BIE, n°9) bat Sakkari (GRE, n°15) : 6-3, 6-0



2eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Siegemund (ALL, Q) : 6-3, 6-2

Rybakina (KAZ, n°14) bat Van Uytvanck (BEL) : 5-7, 6-2, 7-6 (8)

Muguruza (ESP, n°11) bat Tomljanovic (AUS) : 6-1, 6-2

Yastremska (UKR) bat Kenin (USA, n°6) : 6-3, 7-6 (4)



Ka.Pliskova (RTC, n°3) bat Pera (USA, Q) : 6-3, 6-0

Jabeur (TUN, WC) bat Brady (USA) : 6-4, 6-3

Ostapenko (LET) bat Strycova (RTC) : 6-1, 6-2

Kvitova (RTC, n°8) bat Suarez Navarro (ESP) : 4-6, 6-3, 6-0



Anisimova (USA) bat Svitolina (UKR, n°5) : 6-3, 6-3

Kuznetsova (RUS) bat Swiatek (POL) : 6-2, 6-2

Putintseva (KAZ) bat Mertens (BEL, n°16) : 4-6, 6-3, 6-2

Bencic (SUI, n°4) bat Kudermetova (RUS) : 6-4, 4-6, 7-6 (4)



Bertens (PBS, n°7) bat Muchova (RTC) : 6-2, 6-4

Zheng (CHN) bat Zvonareva (RUS, WC) : 7-5, 6-1

Sakkari (GRE, n°15) bat Martincova (RTC, Q) : 3-6, 7-6 (5), 6-0)

Sabalenka (BIE, n°9) bat Kontaveit (EST) : 7-5, 2-6, 7-5



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Siegemund (ALL, Q) bat Shvedova (KAZ) : 6-3, 6-2

Van Uytvanck (BEL) bat Hercog (SLO) : 6-2, 6-2

Rybakina (KAZ, n°14) bat Cirstea (ROU, WC) : 3-6, 6-3, 6-1



Muguruza (ESP, n°11) bat Kasatkina (RUS, Q) : 7-5, 5-7, 6-3

Tomljanovic (AUS) bat Hon (AUS, Q) : 6-2, 6-4

Yastremska (UKR) bat Flipkens (BEL, Q) : 6-2, 6-4

Kenin (USA, n°6) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°3) - Bye

Pera (USA, Q) bat Garcia (FRA) : 6-3, 6-1

Jabeur (TUN, WC) bat Siniakova (RTC, Q) : 6-3, 6-2

Brady (USA) bat Riske (USA, n°13) : 7-6 (10), 1-6, 7-6 (3)



Strycova (RTC) bat Martic (CRO, n°10) : 4-6, 6-1, 6-2

Ostapenko (LET) bat Teichmann (SUI, Q) : 7-5, 2-6, 7-5

Suarez Navarro (ESP) bat Zhang (CHN) : 7-5, 6-0

Kvitova (RTC, n°8) - Bye



Svitolina (UKR, n°5) - Bye

Anisimova (USA) bat Alexandrova (RUS) : 6-3, 7-6 (4)

Kuznetsova (RUS) bat Buyukakcay (TUR, WC) : 6-2, 6-2

Swiatek (POL) bat Vekic (CRO, n°17) : 6-4, 7-5



Mertens (BEL, n°16) bat Wang (CHN) : 6-1, 6-2

Putintseva (KAZ) bat Babos (HUN) : 6-3, 6-4

Kudermetova (RUS) bat Mladenovic (FRA) : 7-6 (6), 0-6, 6-3

Bencic (SUI, n°4) - Bye



Bertens (PBS, n°7) - Bye

Muchova (RTC) bat Linette (POL) : 6-3, 6-1

Zvonareva (RUS, WC) bat Hsieh (TAI) : 6-4, 6-4

Zheng (CHN) bat Vondrousova (RTC, n°12) : 1-6, 6-3, 6-2



Sakkari (GRE, n°15) bat Goerges (ALL) : 6-4, 6-3

Martincova (RTC, Q) bat Doi (JAP, LL) : 6-2, 3-6, 6-2

Kontaveit (EST) bat Sevastova (LET) : 6-4, 7-6 (3)

Sabalenka (BIE, n°9) - Bye