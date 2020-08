WTA : Des adultes pour ramasser les balles à Strasbourg

[Les #IS20 recherchent leurs ramasseurs de balles 🎾]



Tu as plus de 18 ans et joueur de tennis ? Tu souhaites participer aux Internationaux de Strasbourg et être au plus près des joueuses ?



Dépose ta candidature !

👉 Contact : andrehaass@hotmail.fr pic.twitter.com/yv3Xt9ty4d

— WTA Strasbourg (@WTA_Strasbourg) August 14, 2020

Les organisateurs des Internationaux de Strasbourg ont lancé un drôle d'appel sur les réseaux sociaux. Pour le tournoi WTA qui est prévu du 20 au 26 septembre dans la capitale alsacienne, des adultes sont recherchés pour jouer les ramasseurs de balles.L'instance internationale en a fait la demande dans une circulaire envoyée à la direction du tournoi de Strasbourg à en croire les informations des Dernières Nouvelles d'Alsace. Pour la commission Covid-19 de la WTA, les enfants ont plus de risques de transmettre le coronavirus aux joueuses engagées sur la terre battue strasbourgeoise. 24 adultes vont donc être sollicités pour leur succéder.C'est un nouvel ajustement à réaliser pour les organisateurs d'un tournoi connu pour être la répétition générale de Roland-Garros. Depuis plusieurs années et même en 2020 dans un calendrier chamboulée, l'épreuve alsacienne se tient la semaine juste avant le Grand Chelem parisien. Avec les mêmes balles qu'à la Porte d'Auteuil et une terre battue similaire, tout est fait pour permettre aux joueuses qui s'invitent au pied du Parlement européen de prendre leurs marques avant de prendre le TGV pour Paris.Dans un contexte particulier, les tenniswomen engagées pour succéder à Dayana Yastremska vont encore une fois bénéficier de conditions optimales pour préparer Roland-Garros, le tournoi de Rome a été décalé, mais elles risquent d'être surprises par la taille des ramasseurs de balles.