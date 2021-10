WTA - Courmayeur : Tauson s'invite à nouveau en finale

Après Lyon puis Luxembourg, Clara Tauson peut espérer ajouter un troisième tournoi WTA à son palmarès cette année. La Danoise, tête de série numéro 5, s’est qualifiée pour la finale à Courmayeur aux dépens de Liudmila Samsonova. Breakée d’entrée, la Russe a su immédiatement répondre pour revenir à hauteur avant de faire la différence. Ayant manqué une première occasion de faire le break, la tête de série numéro 3 du tournoi a atteint son but pour mener cinq jeux à quatre puis conclure la manche sur un jeu blanc. La 42eme mondiale a pensé avoir fait le plus dur en breakant dans le cinquième jeu du deuxième set mais Clara Tauson a répondu aussi sec pour emmener son adversaire au jeu décisif. Un tiebreak interminable qui a tout d’abord vu Liudmila Samsonova avoir une balle de match mais cette dernière n’a pas su conclure et a vu son adversaire recoller. La dernière manche a connu un scenario inversé par rapport à la première. C’est, en effet, la Russe qui a breaké la première avant de voir la Danoise revenir puis faire la différence au dernier moment pour conclure sur un jeu blanc (4-6, 7-6, 6-4 en 2h31’). Une finale qui l’opposera à Jasmine Paolini, tête de série numéro 7, ou Donna Vekic.



COURMAYEUR (Italie, WTA 250, dur, 201 975€)

Première édition



Demi-finales

Paolini (ITA, n°7) - Vekic (CRO)

Tauson (DAN, n°5) bat Samsonova (RUS, n°3) : 4-6, 7-6 (8), 6-4



Quarts de finale

Paolini (ITA, n°7) bat Yastremska (UKR, n°10) : 6-4, 7-6 (4)

Vekic (CRO) bat Wang (CHN) : 6-4, 6-4

Samsonova (RUS, n°3) bat Kalinskaya (RUS) : 6-1, 6-2

Tauson (DAN, n°5) bat Li (USA, n°9) : 3-6, 6-4, 6-2



Huitièmes de finale

Yastremska (UKR, n°10) bat Kozlova (UKR) : 6-1, 3-6, 7-5

Paolini (ITA, n°7) bat Stefanini (ITA, WC) : 6-4, 7-5

Vekic (CRO) bat S.Zheng (CHN) : 6-3, 6-4

Wang (CHN) bat Zhang (CHN, n°8) : 7-6 (5), 6-4



Kalinskaya (RUS) bat Riske (USA, n°6) : 6-3, 0-6, 6-3

Samsonova (RUS, n°3) bat Bolsova Zadoinov (ESP, Q) : 6-3, 6-3

Tauson (DAN, n°5) bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-4, 6-1

Li (USA, n°9) bat Frech (POL) : 5-7, 6-3, 6-1



1er tour

Yastremska (UKR, n°10) bat Diatchenko (RUS) : 6-3, 6-1

Kozlova (UKR) bat Bronzetti (ITA) : 6-1, 6-3

Stefanini (ITA, WC) bat Minella (LUX) : 6-3, 3-6, 7-5

Paolini (ITA, n°7) bat Di Giuseppe (ITA, Q) : 6-4, 6-1



S.Zheng (CHN) bat Martic (CRO, n°4) : 6-3, 6-4

Vekic (CRO) bat Q.Zheng (CHN, Q) : 7-6 (1), 6-2

Wang (CHN) bat Bucsa (ESP, Q) : 6-1, 5-0 abandon

Zhang (CHN, n°8) bat Pieri (ITA, WC) : 6-1, 6-3



Riske (USA, n°6) bat Raina (IND, LL) : 6-1, 6-1

Kalinskaya (RUS) bat Trevisan (ITA) : 6-2, 6-4

Bolsova Zadoinov (ESP, Q) bat Hsieh (TAI) : 6-1, 6-7 (2), 6-4

Samsonova (RUS, n°3) bat Wagner (ALL, Q) : 6-3, 6-0



Tauson (DAN, n°5) bat Voegele (SUI) : 6-2, 6-2

Gatto-Monticone (ITA, Q) bat Caregaro (ITA, WC) : 6-4, 7-6 (3)

Frech (POL) bat Radwanska (POL, LL) : 6-2, 6-4

Li (USA, n°9) bat Rakhimova (RUS) : 4-6, 6-3, 6-4