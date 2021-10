Elle était visiblement pressée. Ce lundi, la Danoise Clara Tauson, 49eme joueuse mondiale et tête de série n°5, s'est aisément qualifiée pour le deuxième tournoi du tournoi WTA 250 de Courmayeur en Italie, sur dur, après avoir pris le meilleur sur la Suissesse Stefanie Voegele, 116eme joueuse mondiale, en deux petits sets (6-2, 6-2) et seulement 1h02 de jeu. Dans la première manche, la Suissesse a perdu son deuxième service, avant d'être double-breakée dans la foulée. Avec ce double avantage en poche, la Danoise a ensuite conclu, sur un ultime jeu blanc (6-2). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, Stefanie Voegele a résisté pendant les quatre premiers jeux. A 2-2, la moins bien classée des deux a ensuite sauvé une balle de break, avant de céder sur la deuxième, puis d'être double-breakée, blanc, dans la foulée. Au moment de servir pour le gain de ce match, la 49eme joueuse mondiale s'est fait une petite frayeur en étant alors obligée de sauver deux balles de débreak, avant finalement de conclure, sur ce même jeu, à sa deuxième opportunité (6-2).

Riske expéditive

La Tunisienne Ons Jabeur, qui aurait dû être tête de série n°1, s'est retirée du tournoi. Par conséquent, c'est l'Ukrainienne Dayana Yastremska qui a hérité de sa place et de la tête de série n°10. C'est également tranquillement passé pour elle, avec une victoire en deux sets (6-3, 6-1) et 1h05 de jeu, contre la Russe Vitalia Diatchenko, 135eme joueuse mondiale. Il a fallu encore moins de temps à l'une des autres têtes de série Alison Riske (n°6) pour valider elle aussi son billet pour le deuxième tour. L'Américaine classée au 50eme rang mondial n'a laissé que deux jeux (6-1, 6-1) à l'Indienne Raina, 195eme mondiale. L'Américaine n'a eu besoin que d'un peu plus d'une heure pour expédier son adversaire.



COURMAYEUR (Italie, WTA 250, dur, 201 975€)

Première édition



1er tour

Yastremska (UKR, n°10) bat Diatchenko (RUS) : 6-3, 6-1

Kozlova (UKR) bat Bronzetti (ITA) : 6-1, 6-3

Stefanini (ITA, WC) bat Minella (LUX) : 6-3, 3-6, 7-5

Di Giuseppe (ITA, Q) - Paolini (ITA, n°7)



Martic (CRO, n°4) - S.Zheng (CHN)

Vekic (CRO) - Q.Zheng (CHN, Q)

Wang (CHN) - Bucsa (ESP, Q)

Pieri (ITA, WC) - Zhang (CHN, n°8)



Riske (USA, n°6) bat Raina (IND, LL) : 6-1, 6-1

Kalinskaya (RUS) - Trevisan (ITA)

Bolsova Zadoinov (ESP, Q) bat Hsieh (TAI) : 6-1, 6-7 (2), 6-4

Wagner (ALL, Q) - Samsonova (RUS)



Tauson (DAN, n°5) bat Voegele (SUI) : 6-2, 6-2

Gatto-Monticone (ITA, Q) bat Caregaro (ITA, WC) : 6-4, 7-6 (3)

Frech (POL) bat Radwanska (POL, LL) : 6-2, 6-4

Rakhimova (RUS) - Li (USA, n°9)