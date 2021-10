WTA - Courmayeur : Martic éliminée d'entrée

Un petit tour et puis s'en va. Ce mardi, la Croate Petra Martic, 47eme joueuse mondiale et tête de série n°4, a été éliminée au premier tour du tournoi WTA 250 de Courmayeur en Italie, sur dur, par la Chinoise Saisai Zheng, 77eme joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 6-4) et 1h23 de jeu. Dans la première manche, la Croate, quart de finaliste à Roland-Garros en 2019, s'est assez rapidement retrouvée menée 5-1, après un double-break en faveur de son adversaire. Dans la foulée, la Chinoise a alors eu l'opportunité de conclure, mais elle a perdu l'un de ses deux avantages. C'est ensuite sur le service de Petra Martic que Saisai Zheng a bien cru conclure enfin ce premier set, mais elle n'est alors pas parvenue à convertir une seule de ses cinq nouvelles balles de double-break, synonymes alors de gain de la première manche. Ce n'était que partie remise et sur son propre service, la moins bien classée des deux est alors enfin parvenue à ses fins (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, la mieux classée des deux a été de nouveau breakée, cette fois d'entrée. Dans la foulée, la 47eme joueuse mondiale a, certes, dû s'y reprendre à deux fois, mais elle est parvenue à débreaker. Finalement, à 2-2, la tête de série n°4 a sauvé une nouvelle balle de break, avant de s'incliner sur la deuxième, pour ensuite voir son adversaire d'un jour filer vers la victoire finale (6-4).



COURMAYEUR (Italie, WTA 250, dur, 201 975€)

Première édition



1er tour

Yastremska (UKR, n°10) bat Diatchenko (RUS) : 6-3, 6-1

Kozlova (UKR) bat Bronzetti (ITA) : 6-1, 6-3

Stefanini (ITA, WC) bat Minella (LUX) : 6-3, 3-6, 7-5

Di Giuseppe (ITA, Q) - Paolini (ITA, n°7)



S.Zheng (CHN) bat Martic (CRO, n°4) : 6-3, 6-4

Vekic (CRO) - Q.Zheng (CHN, Q)

Wang (CHN) bat Bucsa (ESP, Q) : 6-1, 5-0 abandon

Pieri (ITA, WC) - Zhang (CHN, n°8)



Riske (USA, n°6) bat Raina (IND, LL) : 6-1, 6-1

Kalinskaya (RUS) - Trevisan (ITA)

Bolsova Zadoinov (ESP, Q) bat Hsieh (TAI) : 6-1, 6-7 (2), 6-4

Wagner (ALL, Q) - Samsonova (RUS)



Tauson (DAN, n°5) bat Voegele (SUI) : 6-2, 6-2

Gatto-Monticone (ITA, Q) bat Caregaro (ITA, WC) : 6-4, 7-6 (3)

Frech (POL) bat Radwanska (POL, LL) : 6-2, 6-4

Rakhimova (RUS) - Li (USA, n°9)