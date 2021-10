WTA - Courmayeur : Elimination dès les huitièmes pour Zhang, ça passe pour Vekic

Shuai Zhang ne sera pas conviée aux quarts de finale du tournoi WTA de Courmayeur. La Chinoise, tête de série numéro 8, a chuté face à sa compatriote Xinyu Wang. Si la 110eme mondiale a breaké la première avant de voir son adversaire recoller immédiatement, c’est dans un jeu décisif au terme duquel elle a remporté les quatre derniers points qu’elle a fait la différence. Après un échange de break d’entrée de deuxième manche, c’est au tout dernier moment et sur un jeu blanc que Xinyu Wang est allée chercher la victoire (7-6, 6-4 en 1h33’). Pour une place dans le dernier carré, la Chinoise ne retrouvera pas sa compatriote Saisai Zheng. En effet, cette dernière a cédé en deux manches face à Donna Vekic. Si la Croate, après avoir mené cinq jeux à un dans la première manche, a connu un petite frayeur en voyant un de ses deux breaks d’avance s’envoler, elle n’a pas craqué pour empocher le premier set. Le deuxième s’est avérée plus accroché par, avec un break au moment-clé, Donna Vekic a pu ensuite servir pour le match et mettre un terme à la rencontre (6-3, 6-4 en 1h31’).



COURMAYEUR (Italie, WTA 250, dur, 201 975€)

Première édition



Quarts de finale

Yastremska (UKR, n°10) - Stefanini (ITA, WC) ou Paolini (ITA, n°7)

Vekic (CRO) - Wang (CHN)

Kalinskaya (RUS) - Samsonova (RUS, n°3)

Tauson (DAN, n°5) - Frech (POL) ou Li (USA, n°9)



Huitièmes de finale

Yastremska (UKR, n°10) bat Kozlova (UKR) : 6-1, 3-6, 7-5

Stefanini (ITA, WC) - Paolini (ITA, n°7)

Vekic (CRO) bat S.Zheng (CHN) : 6-3, 6-4

Wang (CHN) bat Zhang (CHN, n°8) : 7-6 (5), 6-4



Kalinskaya (RUS) bat Riske (USA, n°6) : 6-3, 0-6, 6-3

Samsonova (RUS, n°3) bat Bolsova Zadoinov (ESP, Q) : 6-3, 6-3

Tauson (DAN, n°5) bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-4, 6-1

Frech (POL) - Li (USA, n°9)



1er tour

Yastremska (UKR, n°10) bat Diatchenko (RUS) : 6-3, 6-1

Kozlova (UKR) bat Bronzetti (ITA) : 6-1, 6-3

Stefanini (ITA, WC) bat Minella (LUX) : 6-3, 3-6, 7-5

Paolini (ITA, n°7) bat Di Giuseppe (ITA, Q) : 6-4, 6-1



S.Zheng (CHN) bat Martic (CRO, n°4) : 6-3, 6-4

Vekic (CRO) bat Q.Zheng (CHN, Q) : 7-6 (1), 6-2

Wang (CHN) bat Bucsa (ESP, Q) : 6-1, 5-0 abandon

Zhang (CHN, n°8) bat Pieri (ITA, WC) : 6-1, 6-3



Riske (USA, n°6) bat Raina (IND, LL) : 6-1, 6-1

Kalinskaya (RUS) bat Trevisan (ITA) : 6-2, 6-4

Bolsova Zadoinov (ESP, Q) bat Hsieh (TAI) : 6-1, 6-7 (2), 6-4

Samsonova (RUS, n°3) bat Wagner (ALL, Q) : 6-3, 6-0



Tauson (DAN, n°5) bat Voegele (SUI) : 6-2, 6-2

Gatto-Monticone (ITA, Q) bat Caregaro (ITA, WC) : 6-4, 7-6 (3)

Frech (POL) bat Radwanska (POL, LL) : 6-2, 6-4

Li (USA, n°9) bat Rakhimova (RUS) : 4-6, 6-3, 6-4