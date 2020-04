WTA : Cornet et Kerber font le vide

🏆 comment les sportifs vivent-ils le confinement ?

🏋️ se maintenir en forme mais en profiter pour faire autre chose



Angelique Kerber tente de prendre, comme l'ex-n°1 mondiale l'a confié à Tennis Magazin : « Personne ne peut savoir avec certitude à quoi ressemblera l'avenir, et quand. C'est donc un peu difficile de se projeter, alors je profite de mes journées à la maison, j'essaie de bien respirer, de reposer mon corps comme il a besoin et de me vider la tête. Une fois que tout ça sera terminé, on appréciera certainement mieux les choses. Circuler librement, déjà. J'espère pouvoir continuer à prendre ce temps pour moi, qu'on se rende compte aussi qu'on est plus forts ensemble et qu'on continue comme ça. »Alizé Cornet, qui avait déjà révélé sa passion pour l'écriture,, ainsi que la joueuse tricolore l'a exprimé pour France Info : « Ça fait énormément de bien de pouvoir se poser un peu, je pense que je n'étais pas restée chez moi comme ça, pendant un mois et demi, depuis quinze ans. J'intègre plus de méditation et de yoga dans ma routine, des choses un peu plus spirituelles. »