WTA : Cornet continuera (au moins) une saison de plus

Et si Cornet disputait finalement les Jeux 2024 ?



Merci @WTALinz 🙏

J'aurais tout donné, jusqu'au bout !

Clap de fin sur cette (très) longue saison, avec une belle 2ème partie et une place de numéro 1 française à l'arrivée.

L'année prochaine je repars à l'attaque ✊ !

Mais d'abord, place aux vacances bien méritées 😎🔋 pic.twitter.com/WvPircQfC8

— Alize Cornet (@alizecornet) November 9, 2021

Il fallait s'y attendre.Ainsi, alors qu'elle ne semblait pas certaine en début de saison d'aller au-delà de cette année 2021 marquée notamment par le tournoi olympique de Jeux de Tokyo décalés d'un an ("Je n'ai pas encore de date pour arrêter, mais j'ai ça dans un coin de ma tête, je recule sans cesse l'échéance. Depuis des années, je m'étais fixé les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Bon, ce sera Tokyo 2021 du coup. J'espère me qualifier et on fera un point après", avait confié l'intéressée à l'époque),Après son élimination au deuxième tour à Linz, l'ancienne protégée de Michael Kuzaj (qui était également son petit ami à l'époque)pour notre meilleure joueuse actuelle (elle est 59eme au classement). "J'aurai tout donné, jusqu'au bout ! Clap de fin sur cette (très) longue saison, avec une belle deuxième partie et une place de numéro 1 française à l'arrivée. L'année prochaine je repars à l'attaque. Mais d'abord, place aux vacances bien méritées", a ainsi posé sur son compte Twitter celle qui a atteint par deux fois le dernier carré dans un tournoi cette année (à Tenerife et à Berlin).Cornet, qui avait relancé les Bleues au début du mois contre la Russie lors de la Billie Jean King Cup sans pouvoir éviter pour autant la désillusion qui s'en est suivie, a également disputé une finale, en août dernier à Chicago, où elle s'était inclinée face à Elina Svitolina après avoir mené la vie dure à l'Ukrainienne (défaite 7-5, 6-4). En Grand Chelem, en revanche, Cornet n'a pas brillé. Et le gros point noir de sa saison restera cette élimination d'entrée à Roland-Garros contre sa compatriote Harmony Tan. Ce qui ne lui était arrivé que quatre fois Porte d'Auteuil en seize participations. Le reste du temps, la joueuse qui avait occupé le onzième rang mondial en février 2009 (son meilleur classement) a fait mieux, heureusement. En premier lieu lors d'une seconde moitié de saison qui l'a également vu perdre un quart de finale à Luxembourg contre Jelena Ostapenko. Résultat :"On verra si je tire une année de plus. Mais c'est sûr que je ne jouerai pas trois ans de plus", avait déclaré Cornet en janvier. Cela semble beaucoup moins sûr désormais.