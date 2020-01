WTA : Cornet abandonne, S.Williams et Wozniacki en demies

Inquiétude pour Alizé Cornet à neuf jours du coup d'envoi de l'Open d'Australie. La Française, n°57 mondiale, est blessée à la cuisse droite, ce qui l'a contraint à abandonner pendant son quart de finale à Auckland. Opposée à Jessica Pegula (82eme), qu'elle avait battue lors du dernier US Open, la Niçoise a dû jeter l'éponge alors qu'elle était menée 6-0, 3-2 après 47 minutes de jeu. Cornet avait notamment commis quatre double-fautes et été breakée quatre fois, tout en ne remportant que cinq points sur le service adverse de l'Américaine. En principe, la Française devait disputer le tournoi de Hobart la semaine prochaine, mais il y a peu de chance qu'elle s'y aligne.

Il y aura une Américaine en finale

Pour Serena Williams, tout va bien en revanche. La n°10 mondiale a assez tranquillement disposé de la n°73, Laura Siegemund, pour rallier le dernier carré. Elle s'est imposée 6-4, 6-3 en 1h28, grâce notamment à 6 aces et 57% de premières balles. L'Américaine a breaké à 5-4 dans le premier set pour le remporter, alors que les deux joueuses avaient facilement remporté leurs jeux de service jusque-là. Dans le deuxième, elle s'est retrouvée menée 3-1 puis a dû sauver trois balles de 4-1, avant de breaker deux fois l'Allemande pour renverser cette partie et s'imposer. Elle sera opposée pour une place en finale à sa jeune compatriote de 18 ans Amanda Anisimova (25eme). L'Américaine, demi-finaliste de Roland-Garros l'an passée et touchée par le décès de son père et entraîneur juste avant l'US Open, s'est qualifiée au détriment d'Eugénie Bouchard (262eme) : 6-2, 3-6, 6-4 en 1h57. Les deux joueuses ont eu énormément de mal à garder leur service (30 balles de break au total, 7 breaks pour Anisimova, 6 pour Bouchard), et l'Américaine a réussi le break décisif à 4-4 dans le dernier set, après un jeu de quinze points.

Goerges perd ses titres

Tête de série n°4 et double tenante du titre, Julia Goerges ne réussira pas le triplé. L'Allemande a subi la loi de la future retraitée, Caroline Wozniacki, qui s'est imposée 6-1, 6-4 en 1h16. La Danoise, auteure de 4 aces et 75% de premières balles, n'a pas été breakée lors de cette rencontre, et a pris le service adverse à 1-0 et 4-1 dans le premier set et 3-3 dans le deuxième. C'est elle qui défiera Jessica Pegula en demi-finales. Avant une finale de rêve contre sa grande amie Serena Williams, avec qui elle joue le double également cette semaine ?



AUCKLAND (Nouvelle-Zélande, WTA International, dur extérieur, 246 372€)

Tenante du titre : Julia Goerges (ALL)



Demi-finales

S.Williams (USA, n°1) - Anisimova (USA, n°3)

Wozniacki (DAN, n°5) - Pegula (USA)





Quarts de finale

S.Williams (USA, n°1) bat Siegemund (ALL) : 6-4, 6-3

Anisimova (USA, n°3) bat Bouchard (CAN, WC) : 6-2, 3-6, 6-4

Wozniacki (DAN, n°5) bat Goerges (ALL, n°4) : 6-1, 6-4

Pegula (USA) bat Cornet (FRA) : 6-0, 3-2 abandon



2eme tour

S.Williams (USA, n°1) bat McHale (USA) : 3-6, 6-2, 6-3

Siegemund (ALL) bat Gauff (USA) : 5-7, 6-2, 6-3

Anisimova (USA, n°3) bat Kasatkina (RUS) : 6-2, 6-4

Bouchard (CAN, WC) bat Garcia (FRA, n°8) : 6-4, 6-4



Wozniacki (DAN, n°5) bat Davis (USA) : 6-1, 4-6, 6-4

Goerges (ALL, n°4) bat Teichmann (SUI) : 6-3, 6-2

Pegula (USA) bat Zidansek (SLO) : 6-2, 6-3

Cornet (FRA) bat Martic (CRO, n°2) : 3-6, 6-4, 6-4





1er tour

S.Williams (USA, n°1) bat Giorgi (ITA, Q) : 6-3, 6-2

McHale (USA) bat Li (USA, Q) : 7-5, 6-2

Gauff (USA) bat Kuzmova (SLQ) : 6-3, 6-1

Siegemund (ALL) bat McNally (USA, LL) : 6-2, 6-2



Anisimova (USA, n°3) bat Kozlova (UKR) : 6-3, 6-4

Kasatkina (RUS) bat Suarez Navarro (ESP) : 6-3, 3-6, 6-2

Bouchard (CAN, WC) bat Flipkens (BEL) : 7-5, 7-5

Garcia (FRA, n°8) bat Townsend (USA) : 5-7, 6-3, 7-5



Wozniacki (DAN, n°5) bat Hourigan (NZL, WC) : 6-1, 6-0

Davis (USA) bat Lepchenko (USA, Q) : 7-6 (7), 6-2

Teichmann (SUI) bat Ivanov (NZL, WC) : 6-4, 6-3

Goerges (ALL, n°4) bat Minnen (BEL, Q) : 6-1, 7-6 (4)



Zidansek (SLO) bat Peterson (SUE, n°6) : 7-6 (7), 7-6 (5)

Pegula (USA) bat Bellis (USA) : 6-0, 6-4

Cornet (FRA) bat Bonaventure (BEL, Q) : 4-6, 7-5, 6-3

Martic (CRO, n°2) bat Arconada (USA, Q) : 5-7, 6-4, 6-4