Jabeur et Bencic inscrites à Adelaïde le 3 janvier

Un cluster à Abu Dhabi ! Après Rafael Nadal et son coach Carlos Moya, ce sont deux joueuses ayant également participé au « Mubadala World Tennis Championship », un tournoi-exhibition, qui ont annoncé avoir été testées positives au covid : Belinda Bencic et Ons Jabeur. Les deux joueuses s'étaient affrontées jeudi dernier, avec à la clé une victoire de la Tunisienne. "Salut tout le monde. Je voulais juste vous dire rapidement que malheureusement, et bien que je sois complètement vaccinée, j’ai récemment été testée positive au covid-19, écrit la Suissesse de 24 ans (n°23 mondiale).Bien que le timing ne soit pas idéal – j’étais dans les dernières étapes de ma préparation pour la tournée australienne – je me rendrai en Australie dès que je serai négative et que j’aurai terminé ma période d’isolement », écrit-elle.« Salut tout le monde ! J’écris ces mots pour vous faire savoir que, même si je suis vaccinée, j’ai été testée positive au covid-19. Bien que je souffre de symptômes forts, j’espère m’en sortir rapidement et aller mieux bientôt. Je suis actuellement à l’isolement en Tunisie et je vous donnerai des nouvelles quand j’aurai guéri complètement. Prenez soin de vous et de vos proche », a écrit de son côté Ons Jabeur (27 ans, 10eme), quelques heures après sa collègue.Les deux joueuses sortent d'une très belle saison. Belinda Bencic a en effet été sacrée championne olympique à Tokyo, a disputé un quart de finale à l'US et une finale à Adelaïde et Berlin, alors que Jabeur a signé la plus belle saison de sa carrière, avec une victoire à Birmingham, des finales à Charleston et Chicago et un quart à Wimbledon.