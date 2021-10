WTA - Cluj-Napoca : Titrée aux dépens de Simona Halep, Anett Kontaveit se qualifie pour le Masters

SHE'S DONE IT!!!!! 🏆 🏁

🇪🇪 Anett Kontaveit defeats Halep in Cluj to win her 4th title of 2021 and secure her place in the @WTAFinals for the first time!#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/cgQKqgxukO



— wta (@WTA) October 31, 2021

Kontaveit ne s’est jamais affolée



Huge Congrats Anett you really deserve this spot 👏👏❤️ And the dress as well 😅

— Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) October 31, 2021

CLUJ-NAPOCA (Roumanie, WTA 250, dur, 202 008€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

1er tour

Anett Kontaveit est intouchable en cette fin de saison et verra bien Guadalajara. Dans son duel à distance avec Ons Jabeur pour le dernier billet pour le Masters WTA, l’Estonienne a fait « échec et mat » ce dimanche à Cluj-Napoca. Sacrée la semaine passée à Moscou, la 14eme joueuse mondiale a enchaîné en Transylvanie aux dépens de Simona Halep. Si la Roumaine a tenu tête à son adversaire en début de finale, la 18eme mondiale a fini par céder deux fois de suite son service pour se retrouver menée cinq jeux à un. Toutefois, au moment de servir pour le set, Anett Kontaveit a tremblé et permis à Simona Halep d’effacer un de ses breaks de retard. Un moment de doute qui n’a pas duré très longtemps car, sur le jeu suivant, l’Estonienne est reparti au combat pour prendre une nouvelle fois le service de la Roumaine et boucler le premier set.Sur ses terres, Simona Halep ne pouvait pas rester sans réagir et l’ancienne numéro 1 mondiale a répondu avec le break blanc dès le premier jeu de la deuxième manche. Toutefois, cet avantage n’aura pas tenu. Anett Kontaveit a égalisé à deux jeux partout avant de poursuivre sur sa lancée et signer une série de cinq jeux remportés consécutivement. Menant cinq jeux à deux, l’Estonienne a alors mis une énorme pression sur son adversaire et obtenu trois premières balles de match. A l’orgueil et après sept égalités, Simona Halep a tenu son service mais n’a fait que retarder l’échéance. Sur un dernier jeu blanc, Anett Kontaveit a mis fin au suspense (6-2, 6-3 en 1h11’). Après Cleveland, Ostrava et Moscou, l’Estonienne remporte son quatrième titre cette saison et va participer pour la première fois à la grande fête de fin de saison, à partir du 10 novembre prochain à Guadalajara. « Un grand bravo Anett, tu mérites vraiment cette place… et la robe aussi », a immédiatement réagi sur Twitter Ons Jabeur, qui voit le billet pour le Masters lui échapper au tout dernier moment.bat Halep (ROU, n°1) : 6-2, 6-3bat Kostyuk (UKR, n°6) : 6-0, 6-1bat Peterson (SUE) : 6-3, 6-2bat Cristian (ROU, WC) : 6-1, 6-1bat Raducanu (GBR, n°3) : 6-2, 6-1bat Tsurenko (UKR, Q) : 6-2, 3-6, 6-3bat Kalinina (UKR, n°8) : 6-3, 6-1bat Gracheva (RUS) : 6-4, 6-2bat Tomljanovic (AUS, n°5) : 7-6 (5), 7-5bat Bogdan (ROU) : 6-3, 6-4bat Barthel (ALL) : 6-4, 6-4bat Bara Irina (ROU, WC) : 6-0, 6-3bat Gasanova (RUS, Q) : 6-2, 7-5bat Friedsam (ALL) : 6-2, 6-2bat Van Uytvanck (BEL) : 6-3, 6-4bat Ruse (ROU) : 6-1, 6-2bat Petkovic (ALL) : 6-4, 2-6, 6-4bat Juvan (SLO) : 3-6, 7-6 (8), 7-6 (3)bat Potapova (RUS) : 6-2, 5-7, 7-5bat Hercog (SLO) : 4-6, 7-5, 6-1bat Jorovic (SER) : 7-6 (1), 6-4bat Bondar (HUN, Q) : 6-3, 7-5bat Pera (USA) : 6-3, 6-4bat Begu (ROU, n°7) : 7-6 (2), 0-6, 6-4bat Fett (CRO, LL) : 6-1, 6-3bat Prisacariu (ROU, WC) : 7-5, 6-2bat Teichmann (SUI, n°4) : 4-6, 6-0, 7-5bat Pattinama Kerkhove (PBS, Q) : 6-1, 6-1bat Ignatik (ROU, Q) : 5-7, 6-4, 6-4bat Kovinic (MNE) : 6-4, 6-4bat Krunic (SER, Q) : 6-3, 7-5