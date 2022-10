WTA - Cluj-Napoca : Tan troisième Française éliminée

Flying the flag in Cluj 🇷🇴@Gabriela_Ruse comes from a set down against Tan to keep Romanian hopes alive in the singles draw and reach the last 16!#TO2022 pic.twitter.com/t37GacaEWu

Journée catastrophique pour le tennis féminin français à Cluj-Napoca, qui n'est pourtant pas le tournoi le plus relevé de la semaine, les cadors étant à San Diego. Après Océane Dodin et Diane Parry, Harmony Tan a également été éliminée dès le premier tour. Lucky-loser grâce à un forfait dans le tableau principal, la 122eme mondiale s'est inclinée contre la 104eme Gabriela Ruse, qui évoluait à domicile.Chaque joueuse a réussi un break au début du premier set, puis Tan a sauvé six balles de break, avant de finalement faire la différence au jeu décisif (7-5). Mais Ruse s'est bien remise de ce coup du sort et a breaké deux fois la tombeuse de Serena Williams à Wimbledon, à 2-1 et 5-2, pour empocher le deuxième set. Il a donc fallu disputer une troisième manche, et Tan était la mieux partie en menant 3-1, mais la Française a ensuite connu un gros coup de mou et a encaissé cinq jeux de suite ! Elle conclut ainsi sa saison sur le circuit WTA, et va désormais disputer des tournois ITF (Rouen, Poitiers, Collina) dans les prochaines semaines.La meilleure joueuse en lice dans ce tournoi, l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (45eme) n'a quant à elle passé que 54 minutes sur le court pour son entrée en lice, le temps de remporter le premier set 6-3 contre Eugénie Bouchard, puis voir la Canadienne abandonner.