WTA - Cluj-Napoca : Six ans de disette prennent fin pour Petkovic

Petkovic a déroulé pour remporter son septième titre

CLUJ-NAPOCA (Roumanie, WTA 250, terre battue, 235 238€)

Cornet (FRA, n°1)

Mayar Sherif n’est pas allé au bout de son idée. Au lendemain de sa défaite en finale du double à Cluj-Napoca, l’Egyptienne n’a pas converti sa première finale sur le circuit WTA en victoire face à Andrea Petkovic. L’Allemande, quelques semaines après son revers face à Elena-Gabriela Ruse à Hambourg, a mis fin à un peu plus de six ans de disette sur la terre battue roumaine. Une finale durant laquelle il n’y a quasiment jamais eu match. En effet, la 91eme joueuse mondiale a imposé son rythme dès les premiers instants de la rencontre, brisant la résistance de Mayar Sherif pour breaker d’entrée et confirmer son ascendant avec un deuxième break et ainsi mener cinq jeux à rien. Relâchant la pression, Andrea Petkovic a vu l’Egyptienne remporter débloquer son compteur sur un jeu blanc avant de conclure ce premier set sur son propre engagement.La deuxième manche aurait pu être encore plus sévère pour la 119eme mondiale. En effet, Mayar Sherif a écarté deux balles de break dès le premier jeu pour tenir son service… mais il s’est avéré que ce jeu a été le dernier inscrit par la native du Caire dans cette finale. Andrea Petkovic, tête de série numéro 2 à Cluj-Napoca, n’a ensuite laissé passer qu’une balle de break sur les quatre que l’Allemande a su se procurer. Prenant à deux reprises le service de son adversaire, la 91eme mondiale a conclu cette finale à sens unique sur un retour gagnant (6-1, 6-1 en 1h02’) et remporte son premier titre depuis Anvers en 2015. Avec ce succès, l’ancienne numéro 9 mondial va se rapprocher du Top 50 quand Mayar Sherif va faire son entrée dans les 100 premières du classement WTA.bat Sherif (EGY) : 6-1, 6-1bat Buzarnescu (ROU) : 7-6 (1), 6-4bat Krunic (SER) : 6-4, 6-2bat Kucova (SLQ, n°8) : 6-3, 6-1bat Kr.Pliskova (RTC) : 7-5, 6-3bat Schmiedlova (SLQ) : 6-3, 6-0bat Mendez (AUS, Q) : 6-7 (6), 6-4, 6-1bat Eala (PHI) : 6-2, 6-2bat Bara (ROU) : 2-6, 7-6 (3), 7-6 (5)bat Kawa (POL) : 6-4, 6-4bat Arruabarrena (ESP) : 6-3, 7-5bat Juvan (SLO, n°6) : 7-6 (7), 6-0bat Bogdan (ROU, n°3) : 6-3, 6-3bat Tsurenko (UKR) : 4-3, abandonbat Cristian (ROU) : 6-4, 6-3bat: 6-2, 6-4bat Ormaechea (ARG, Q) : 7-5, 6-2bat Friedsam (ALL) : 6-2, 6-3bat Buyukakcay (TUR) : 6-1, 6-1bat Trevisan (ITA, n°4) : 6-4, 6-4bat Szabo (ROU) : 6-2, 6-1bat Tiron (ROU) : 6-0, 6-0bat Tomova (BUL, n°7) : 6-2, 6-3bat Melnikova (RUS) : 6-1, 6-1bat Kuzmova (SLQ) : 6-4, 6-2bat Naito (JAP) : 6-3, 5-0, abandonbat Udvardy (HUN) : 6-2, 6-4bat Ruse (ROU, n°5) : 6-3, 6-3bat Fett (CRO, Q) : 6-2, 6-2bat Jani (HON) : 6-1, 6-2bat Dulgheru (ROU, Q) : 6-3, 4-1, abandon