WTA - Cluj-Napoca : Sherif écrit l'histoire

CLUJ-NAPOCA (Roumanie, WTA 250, terre battue, 235 238€)

Finale



Demi-finales



Quarts de finale

2eme tour

1er tour

Cornet (FRA, n°1)

C'est un samedi historique pour la WTA ! Mayar Sherif, 119eme mondiale à 25 ans, est devenue la première Egyptienne à se qualifier pour la finale d'un tournoi WTA, sur la terre battue de Cluj-Napoca en Roumanie.Sherif, qui a mené 3-0 dans le premier set avant de se faire rejoindre (3-3), puis a sauvé une balle de set à 5-6, a finalement empoché la première manche au tie-break (7-1). Dans la deuxième, l'Egyptienne a mené 4-0, puis la Roumaine est revenue à 4-4, avant de céder à 5-4 sur un break blanc, concédant ainsi son quatrième break en quatre occasions pour son adversaire.En finale, Sherif sera opposée à la 91eme mondiale et tête de série n°2, Andrea Petkovic, qui a réussi sa journée marathon.Elle a d'abord battu la qualifiée australienne Seone Mendez (269eme) sur le score de 6-7, 6-4, 6-1 en 2h30, après avoir été menée 7-6 3-0. Puis elle a dominé en finale la Serbe Aleksandra Krunic, 268eme mondiale : 6-4, 6-2 après 1h17 de jeu, malgré six doubles-fautes. Petkovic tentera de remporter dimanche le septième titre WTA de sa carrière, le premier depuis 2015, contre Mayar Sherif, qu'elle n'a encore jamais affrontée.Sherif (EGY) - Petkovic (ALL, n°2)bat Buzarnescu (ROU) : 7-6 (1), 6-4bat Krunic (SER) : 6-4, 6-2bat Kucova (SLQ, n°8) : 6-3, 6-1bat Kr.Pliskova (RTC) : 7-5, 6-3bat Schmiedlova (SLQ) : 6-3, 6-0bat Mendez (AUS, Q) : 6-7 (6), 6-4, 6-1bat Eala (PHI) : 6-2, 6-2bat Bara (ROU) : 2-6, 7-6 (3), 7-6 (5)bat Kawa (POL) : 6-4, 6-4bat Arruabarrena (ESP) : 6-3, 7-5bat Juvan (SLO, n°6) : 7-6 (7), 6-0bat Bogdan (ROU, n°3) : 6-3, 6-3bat Tsurenko (UKR) : 4-3, abandonbat Cristian (ROU) : 6-4, 6-3bat: 6-2, 6-4bat Ormaechea (ARG, Q) : 7-5, 6-2bat Friedsam (ALL) : 6-2, 6-3bat Buyukakcay (TUR) : 6-1, 6-1bat Trevisan (ITA, n°4) : 6-4, 6-4bat Szabo (ROU) : 6-2, 6-1bat Tiron (ROU) : 6-0, 6-0bat Tomova (BUL, n°7) : 6-2, 6-3bat Melnikova (RUS) : 6-1, 6-1bat Kuzmova (SLQ) : 6-4, 6-2bat Naito (JAP) : 6-3, 5-0, abandonbat Udvardy (HUN) : 6-2, 6-4bat Ruse (ROU, n°5) : 6-3, 6-3bat Fett (CRO, Q) : 6-2, 6-2bat Jani (HON) : 6-1, 6-2bat Dulgheru (ROU, Q) : 6-3, 4-1, abandon