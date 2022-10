WTA - Cluj-Napoca : Parry déçoit face à Golubic

In a battle of the one-handed backhands... 🫲💥

Three STUNNING winners from Viktorija Golubic!#TO2022 pic.twitter.com/ZyzTxsRJ8c



— wta (@WTA) October 11, 2022

Plus de 50 places gagnées par Parry cette saison

Avant d'aller disputer deux tournois ITF à Rouen et à Poitiers, Diane Parry espérait bien finir sa saison sur le circuit WTA , en allant disputer le tournoi de Cluj-Napoca, en Roumanie, une semaine après avoir atteint les quarts de finale à Monastir, en Tunisie. Mais la Française de 20 ans, 61eme mondiale, est tombée d'entrée dans cet Open de Transylvanie, face à la Suissesse Viktorija Golubic, 81eme mondiale, qu'elle affrontait pour la première fois.Breakée d'entrée de match, la Française est parvenue à revenir à 3-3, puis à 4-4 après avoir perdu son service une nouvelle fois, mais à 5-5, Golubic a réussi à breaker, puis à conclure sur le jeu suivant pour empocher le premier set. Le début du deuxième s'est avéré identique, avec Parry qui a encore perdu son service d'entrée. Mais cette fois, la Parisienne a enchaîné quatre jeux de suite pour mener 5-3. Elle s'est alors fait débreaker au moment où elle servait pour le gain de la manche, puis a manqué deux balles de set sur le service de la Suissesse à 5-4. Finalement, tout s'est joué au jeu décisif, où Golubic l'a emporté 8-6 sur sa troisième balle de match. C'est donc elle qui affrontera la Russe Potapova.Diane Parry voit donc sa saison WTA se terminer ce mardi, et elle peut être fière de son année 2022, qui l'a vue grimper de la 117eme à la 61eme place mondiale, en brillant surtout à partir du mois de mai.Elle va désormais tenter d'engranger un maximum de points à Rouen et à Poitiers, où elle sera respectivement tête de série n°2 et n°1, car elle aura beaucoup de points à défendre d'ici la fin de l'année. En effet, Parry avait réussi une très belle saison sur terre battue à l'automne 2021 sur le circuit ITF, s'imposant à Séville et à Montevideo et disputant la finale à Buenos Aires et les demies à Santiago du Chili. A noter également ce mardi à Cluj-Napoca la qualification de la tête de série n°7 Xiyu Wang au détriment de la joueuse locale Jaqueline Cristian : 6-3, 6-3 en 1h21 sans avoir la moindre balle de break à défendre.