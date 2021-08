WTA - Cluj-Napoca : Le dernier carré pour Buzarnescu et Sherif

Mihaela Buzarnescu n’a pas déçu devant son public. La Roumaine, 170eme joueuse mondiale, s’est qualifiée pour les demi-finales du tournoi WTA de Cluj-Napoca. Pour cela, elle a pris le meilleur en deux manches sur la Tchèque Kristyna Pliskova. Breakée d’entrée, Mihaela Buzarnescu a su recoller à trois jeux partout avant de faire la différence sur l’engagement de son adversaire aux portes du jeu décisif. Un seul break d’entrée aura suffi à la Roumaine pour valider son billet pour le dernier carré (7-5, 6-3 en 1h28’). Pour une place en finale, elle devra affronter Mayar Sherif. La 119eme mondiale a dominé celle qui la devance au classement WTA, la Slovaque Kristina Kucova. Un break au tout dernier moment a permis à l’Egyptienne de remporter le premier set avant une deuxième manche à sens unique (6-3, 6-1 en 1h08’).



CLUJ-NAPOCA (Roumanie, WTA 250, terre battue, 235 238€)

Première édition



Quarts de finale

Sherif (EGY) bat Kucova (SLQ, n°8) : 6-3, 6-1

Buzarnescu (ROU) bat Kr.Pliskova (RTC) : 7-5, 6-3

Schmiedlova (SLQ) - Krunic (SER)

Mendez (AUS, Q) - Petkovic (ALL, n°2)



2eme tour

Sherif (EGY) bat Eala (PHI) : 6-2, 6-2

Kucova (SLQ, n°8) bat Bara (ROU) : 2-6, 7-6 (3), 7-6 (5)

Kr.Pliskova (RTC) bat Kawa (POL) : 6-4, 6-4

Buzarnescu (ROU) bat Arruabarrena (ESP) : 6-3, 7-5



Schmiedlova (SLQ) bat Juvan (SLO, n°6) : 7-6 (7), 6-0

Krunic (SER) bat Bogdan (ROU, n°3) : 6-3, 6-3

Mendez (AUS, Q) bat Tsurenko (UKR) : 4-3, abandon

Petkovic (ALL, n°2) bat Cristian (ROU) : 6-4, 6-3



1er tour

Sherif (EGY) bat Cornet (FRA, n°1) : 6-2, 6-4

Eala (PHI) bat Ormaechea (ARG, Q) : 7-5, 6-2

Bara (ROU) bat Friedsam (ALL) : 6-2, 6-3

Kucova (SLQ, n°8) bat Buyukakcay (TUR) : 6-1, 6-1



Kr.Pliskova (RTC) bat Trevisan (ITA, n°4) : 6-4, 6-4

Kawa (POL) bat Szabo (ROU) : 6-2, 6-1

Arruabarrena (ESP) bat Tiron (ROU) : 6-0, 6-0

Buzarnescu (ROU) bat Tomova (BUL, n°7) : 6-2, 6-3



Juvan (SLO, n°6) bat Melnikova (RUS) : 6-1, 6-1

Schmiedlova (SLQ) bat Kuzmova (SLQ) : 6-4, 6-2

Krunic (SER) bat Naito (JAP) : 6-3, 5-0, abandon

Bogdan (ROU, n°3) bat Udvardy (HUN) : 6-2, 6-4



Tsurenko (UKR) bat Ruse (ROU, n°5) : 6-3, 6-3

Mendez (AUS, Q) bat Fett (CRO, Q) : 6-2, 6-2

Cristian (ROU) bat Jani (HON) : 6-1, 6-2

Petkovic (ALL, n°2) bat Dulgheru (ROU, Q) : 6-3, 4-1, abandon