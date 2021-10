WTA - Cluj-Napoca : Kontaveit jouera le titre et se rapproche du Masters

Mais où s'arrêtera Anett Kontaveit ? Peut-être pas avant d'avoir rejoint le Mexique, et plus précisément Guadalajara, lieu d'accueil de l'édition 2021 du Masters, qui se déroulera du mercredi 10 au mercredi 17 novembre prochains. Ce samedi, l'Estonienne, 14eme joueuse mondiale et tête de série n°2, s'est qualifiée pour la finale du tournoi WTA 250 de Cluj-Napoca en Roumanie, en deux sets (6-3, 6-2) et 1h03 de jeu, contre la Suédoise Rebecca Peterson, 99eme joueuse mondiale. Dans la première manche, la Suédoise a été double-breakée d'entrée de jeu, malgré une première balle sauvée. Rebecca Peterson a ensuite évité de peu la roue de bicyclette en sauvant la balle de set obtenue par son adversaire d'un jour sur son propre service. Malgré un débreak dans la foulée, la moins bien classée des deux n'a ensuite pas su confirmer et l'Estonienne a fini par conclure, cette fois sur son propre service (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, la 99eme joueuse mondiale a, cette fois, été breakée d'entrée, avant un double-break intervenu à 3-1. Anett Kontaveit a tranquillement filé vers la victoire, grâce à un ultime jeu blanc (6-2). L'Estonienne se qualifie pour sa douzième finale sur le circuit WTA, la sixième en 2021. Et pour espérer remporter le cinquième titre de sa carrière, le quatrième cette année, Anett Kontaveit devra triompher face à la Roumaine Simona Halep, 18eme joueuse mondiale et tête de série n°1, ou l'Ukrainienne Marta Kostyuk, 55eme joueuse mondiale et tête de série n°6. Pour espérer voir le Masters, Anett Kontaveit n'a pas d'autre choix que de soulever ce nouveau trophée.



CLUJ-NAPOCA (Roumanie, WTA 250, dur, 202 008€)

Première édition



Demi-finales

Halep (ROU, n°1) - Kostyuk (UKR, n°6)

Kontaveit (EST, n°2) bat Peterson (SUE) : 6-3, 6-2



Quarts de finale

Halep (ROU, n°1) bat Cristian (ROU, WC) : 6-1, 6-1

Kostyuk (UKR, n°6) bat Raducanu (GBR, n°3) : 6-2, 6-1

Peterson (SUE) bat Tsurenko (UKR, Q) : 6-2, 3-6, 6-3

Kontaveit (EST, n°2) bat Kalinina (UKR, n°8) : 6-3, 6-1



Huitièmes de finale

Halep (ROU, n°1) bat Gracheva (RUS) : 6-4, 6-2

Cristian (ROU, WC) bat Tomljanovic (AUS, n°5) : 7-6 (5), 7-5

Raducanu (GBR, n°3) bat Bogdan (ROU) : 6-3, 6-4

Kostyuk (UKR, n°6) bat Barthel (ALL) : 6-4, 6-4



Peterson (SUE) bat Bara Irina (ROU, WC) : 6-0, 6-3

Tsurenko (UKR, Q) bat Gasanova (RUS, Q) : 6-2, 7-5

Kalinina (UKR, n°8) bat Friedsam (ALL) : 6-2, 6-2

Kontaveit (EST, n°2) bat Van Uytvanck (BEL) : 6-3, 6-4



1er tour

Halep (ROU, n°1) bat Ruse (ROU) : 6-1, 6-2

Gracheva (RUS) bat Petkovic (ALL) : 6-4, 2-6, 6-4

Cristian (ROU, WC) bat Juvan (SLO) : 3-6, 7-6 (8), 7-6 (3)

Tomljanovic (AUS, n°5) bat Potapova (RUS) : 6-2, 5-7, 7-5



Raducanu (GBR, n°3) bat Hercog (SLO) : 4-6, 7-5, 6-1

Bogdan (ROU) bat Jorovic (SER) : 7-6 (1), 6-4

Barthel (ALL) bat Bondar (HUN, Q) : 6-3, 7-5

Kostyuk (UKR, n°6) bat Pera (USA) : 6-3, 6-4



Bara Irina (ROU, WC) bat Begu (ROU, n°7) : 7-6 (2), 0-6, 6-4

Peterson (SUE) bat Fett (CRO, LL) : 6-1, 6-3

Tsurenko (UKR, Q) bat Prisacariu (ROU, WC) : 7-5, 6-2

Gasanova (RUS, Q) bat Teichmann (SUI, n°4) : 4-6, 6-0, 7-5



Kalinina (UKR, n°8) bat Pattinama Kerkhove (PBS, Q) : 6-1, 6-1

Friedsam (ALL) bat Ignatik (ROU, Q) : 5-7, 6-4, 6-4

Van Uytvanck (BEL) bat Kovinic (MNE) : 6-4, 6-4

Kontaveit (EST, n°2) bat Krunic (SER, Q) : 6-3, 7-5