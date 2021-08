WTA - Cluj-Napoca : Juvan et Bogdan au tapis, Petkovic continue

Il ne reste plus que deux têtes de série en lice sur les courts de Cluj-Napoca. Après les éliminations de la Roumaine Ruse et de la seule Française engagée Alizé Cornet, tête de série numéro 1, Kaja Juvan et Ana Bogdan ont à leur tour quitté le tournoi, ce mercredi au deuxième tour. La Slovène, tête de série numéro 6, s'est fait sortir (7-6, 6-0) par la Slovaque Schmiedlova, qui s'est même permise de lui infliger un 6-0 dans le deuxième set. La Roumaine (n°3) a elle subi la loi, là aussi en deux sets (6-3, 6-3), de la Serbe Aleksandra Krunic, 268eme au classement. Pas de problème en revanche pour Andrea Petkovic (n°2). L'Allemande et grande favorite pour la victoire finale depuis que Cornet, seule membre du Top 100 avec Petkovic à disputer l'épreuve cette semaine, n'a pas tremblé contre la Roumaine Cristian (6-4, 6-3). En quarts de finale, la 91eme mondiale sera opposée à Tsurenko ou Mendez. La Slovaque Kucova, l'autre tête de série encore en course, affrontera, elle, la Roumaine Bara.



CLUJ-NAPOCA (Roumanie, WTA 250, terre battue, 235 238€)

Première édition



2eme tour

Sherif (EGY) - Eala (PHI)

Bara (ROU) - Kucova (SLQ, n°8)

Kr.Pliskova (RTC) - Kawa (POL)

Arruabarrena (ESP) - Buzarnescu (ROU)



Schmiedlova (SLQ) bat Juvan (SLO, n°6) : 7-6 (7), 6-0

Krunic (SER) bat Bogdan (ROU, n°3) : 6-3, 6-3

Tsurenko (UKR) - Mendez (AUS, Q)

Petkovic (ALL, n°2) bat Cristian (ROU) : 6-4, 6-3



1er tour

Sherif (EGY) bat Cornet (FRA, n°1) : 6-2, 6-4

Eala (PHI) bat Ormaechea (ARG, Q) : 7-5, 6-2

Bara (ROU) bat Friedsam (ALL) : 6-2, 6-3

Kucova (SLQ, n°8) bat Buyukakcay (TUR) : 6-1, 6-1



Kr.Pliskova (RTC) bat Trevisan (ITA, n°4) : 6-4, 6-4

Kawa (POL) bat Szabo (ROU) : 6-2, 6-1

Arruabarrena (ESP) bat Tiron (ROU) : 6-0, 6-0

Buzarnescu (ROU) bat Tomova (BUL, n°7) : 6-2, 6-3



Juvan (SLO, n°6) bat Melnikova (RUS) : 6-1, 6-1

Schmiedlova (SLQ) bat Kuzmova (SLQ) : 6-4, 6-2

Krunic (SER) bat Naito (JAP) : 6-3, 5-0, abandon

Bogdan (ROU, n°3) bat Udvardy (HUN) : 6-2, 6-4



Tsurenko (UKR) bat Ruse (ROU, n°5) : 6-3, 6-3

Mendez (AUS, Q) bat Fett (CRO, Q) : 6-2, 6-2

Cristian (ROU) bat Jani (HON) : 6-1, 6-2

Petkovic (ALL, n°2) bat Dulgheru (ROU, Q) : 6-3, 4-1, abandon