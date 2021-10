Simona Halep brille devant son public. Pour son entrée en lice dans le tournoi WTA de Cluj-Napoca, la tête de série numéro 1 a expédié sa compatriote Elena Gabriela Ruse en deux manches. Après avoir écarté d’entrée une balle de break, la 18eme joueuse mondiale a enchaîné cinq jeux de suite. Une seule balle de set a ensuite été suffisante pour prendre l’ascendant dans cette rencontre. Simona Halep n’est pas passée loin de prendre le service de la 85eme mondiale dès le premier jeu mais elle a finalement dû attendre le troisième pour creuser l’écart. Un double break acquis dans le septième jeu l’a rapprochée de la victoire. C’est sur un jeu blanc que la Roumaine a mis un terme au duel (6-1, 6-2 en 1h14’). Simona Halep retrouvera pour une place en quarts de finale Varvara Gracheva.

Kontaveit bien lancée

Anett Kontaveit n’a pas encore dit adieu au Masters de Guadalajara. Dans une lutte à distance avec Ons Jabeur, alignée à Courmayeur, l’Estonienne a marqué un premier point en s’assurant une place en huitième de finale à Cluj-Napoca. Tête de série numéro 2 en Transylvanie, la 14eme mondiale a pris le meilleur sur la qualifiée serbe Aleksandra Krunic en deux manches. Le break d’entrée et l’incapacité de son adversaire à la mettre en difficulté sur son service ont permis à Anett Kontaveit de faire la course en tête dans cette rencontre. Toutefois, l’Estonienne a dû s’employer dans le deuxième set après avoir vu Aleksandra Krunic récupérer son break de retard pour revenir à quatre jeux partout. Un dernier coup de reins a toutefois permis à Anett Kontaveit de reprendre le service de la Serbe pour ensuite conclure sur son engagement (6-3, 7-5 en 1h12’). La tête de série numéro 2 du tournoi retrouvera Alison Van Uytvanck pour une place en huitième de finale. En cas de qualification, son prochain adversaire sera Anhelina Kalinina. L’Ukrainienne, tête de série numéro 8, s’est qualifiée aux dépens de l’Allemande Anna-Lena Friedsam en deux manches sèches. Inquiétée en début de match avec trois balles de break contre elle, la 59eme joueuse mondiale a alors aligné cinq jeux pour aller chercher le premier set. Avec les quatre premiers jeux, Anhelina Kalinina s’est facilité la vie pour conclure la rencontre sur un jeu blanc (6-2, 6-2 en 1h12’).



CLUJ-NAPOCA (Roumanie, WTA 250, dur, 202 008€)

Première édition



2eme tour

Halep (ROU, n°1) - Gracheva (RUS)

Cristian (ROU, WC) - Tomljanovic (AUS, n°5)

Raducanu (GBR, n°3) - Bogdan (ROU)

Barthel (ALL) - Kostyuk (UKR, n°6)



Bara Irina (ROU, WC) - Peterson (SUE)

Tsurenko (UKR, Q) bat Gasanova (RUS, Q) : 6-2, 7-5

Kalinina (UKR, n°8) bat Friedsam (ALL) : 6-2, 6-2

Van Uytvanck (BEL) - Kontaveit (EST, n°2)



1er tour

Halep (ROU, n°1) bat Ruse (ROU) : 6-1, 6-2

Gracheva (RUS) bat Petkovic (ALL) : 6-4, 2-6, 6-4

Cristian (ROU, WC) bat Juvan (SLO) : 3-6, 7-6 (8), 7-6 (3)

Tomljanovic (AUS, n°5) bat Potapova (RUS) : 6-2, 5-7, 7-5



Raducanu (GBR, n°3) bat Hercog (SLO) : 4-6, 7-5, 6-1

Bogdan (ROU) bat Jorovic (SER) : 7-6 (1), 6-4

Barthel (ALL) bat Bondar (HUN, Q) : 6-3, 7-5

Kostyuk (UKR, n°6) bat Pera (USA) : 6-3, 6-4



Bara Irina (ROU, WC) bat Begu (ROU, n°7) : 7-6 (2), 0-6, 6-4

Peterson (SUE) bat Fett (CRO, LL) : 6-1, 6-3

Tsurenko (UKR, Q) bat Prisacariu (ROU, WC) : 7-5, 6-2

Gasanova (RUS, Q) bat Teichmann (SUI, n°4) : 4-6, 6-0, 7-5



Kalinina (UKR, n°8) bat Pattinama Kerkhove (PBS, Q) : 6-1, 6-1

Friedsam (ALL) bat Ignatik (ROU, Q) : 5-7, 6-4, 6-4

Van Uytvanck (BEL) bat Kovinic (MNE) : 6-4, 6-4

Kontaveit (EST, n°2) bat Krunic (SER, Q) : 6-3, 7-5