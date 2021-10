WTA - Cluj-Napoca : Encore un succès pour Anett Kontaveit, qualifiée pour les demi-finales

Anett Kontaveit est inarrêtable ! Après Ostrava et Moscou, l’Estonienne disputera les demi-finales à Cluj-Napoca après son succès sur Anhelina Kalinina, son treizième de suite sur dur indoor. L’Ukrainienne, tête de série numéro 8 en Transylvanie, a eu beau faire le break très tôt dans la première manche, elle n’a pas pu résister à la montée en puissance d’Anett Kontaveit. La 14eme mondiale, en lice pour la dernière place au Masters de Guadalajara, a alors remporté quatre jeux consécutifs pour reprendre la main puis conclure le premier set sur un jeu blanc. Sur sa lancée, l’Estonienne a entamé de manière parfaite la deuxième manche, avec un double break pour mener quatre jeux à rien. Anhelina Kalinina a alors relevé la tête pour remporter sa mise en jeu mais Anett Kontaveit est allé chercher la victoire sur l’engagement de cette dernière (6-3, 6-1 en 1h03’). Pour une place en finale, l’Estonienne devra affronter Rebecca Peterson. La Suédoise a eu besoin de trois manches pour écarter Lesia Tsurenko. Le premier set a été à sens unique, la 99eme mondiale remportant les quatre premiers jeux avant de céder un de ses breaks d’avance puis de conclure sur un jeu blanc sur le service de l’Ukrainienne. Cette dernière, après avoir été menée trois manches à une, a su trouver les ressources pour remporter cinq jeux consécutifs et rester dans le match. Toutefois, après avoir remonté un break de retard, Lesia Tsurenko a dû s’avouer vaincue face à Rebecca Peterson (6-2, 3-6, 6-3 en 1h59’).



CLUJ-NAPOCA (Roumanie, WTA 250, dur, 202 008€)

Première édition



Quarts de finale

Halep (ROU, n°1) - Cristian (ROU, WC)

Raducanu (GBR, n°3) - Kostyuk (UKR, n°6)

Peterson (SUE) bat Tsurenko (UKR, Q) : 6-2, 3-6, 6-3

Kontaveit (EST, n°2) bat Kalinina (UKR, n°8) : 6-3, 6-1



Huitièmes de finale

Halep (ROU, n°1) bat Gracheva (RUS) : 6-4, 6-2

Cristian (ROU, WC) bat Tomljanovic (AUS, n°5) : 7-6 (5), 7-5

Raducanu (GBR, n°3) bat Bogdan (ROU) : 6-3, 6-4

Kostyuk (UKR, n°6) bat Barthel (ALL) : 6-4, 6-4



Peterson (SUE) bat Bara Irina (ROU, WC) : 6-0, 6-3

Tsurenko (UKR, Q) bat Gasanova (RUS, Q) : 6-2, 7-5

Kalinina (UKR, n°8) bat Friedsam (ALL) : 6-2, 6-2

Kontaveit (EST, n°2) bat Van Uytvanck (BEL) : 6-3, 6-4



1er tour

Halep (ROU, n°1) bat Ruse (ROU) : 6-1, 6-2

Gracheva (RUS) bat Petkovic (ALL) : 6-4, 2-6, 6-4

Cristian (ROU, WC) bat Juvan (SLO) : 3-6, 7-6 (8), 7-6 (3)

Tomljanovic (AUS, n°5) bat Potapova (RUS) : 6-2, 5-7, 7-5



Raducanu (GBR, n°3) bat Hercog (SLO) : 4-6, 7-5, 6-1

Bogdan (ROU) bat Jorovic (SER) : 7-6 (1), 6-4

Barthel (ALL) bat Bondar (HUN, Q) : 6-3, 7-5

Kostyuk (UKR, n°6) bat Pera (USA) : 6-3, 6-4



Bara Irina (ROU, WC) bat Begu (ROU, n°7) : 7-6 (2), 0-6, 6-4

Peterson (SUE) bat Fett (CRO, LL) : 6-1, 6-3

Tsurenko (UKR, Q) bat Prisacariu (ROU, WC) : 7-5, 6-2

Gasanova (RUS, Q) bat Teichmann (SUI, n°4) : 4-6, 6-0, 7-5



Kalinina (UKR, n°8) bat Pattinama Kerkhove (PBS, Q) : 6-1, 6-1

Friedsam (ALL) bat Ignatik (ROU, Q) : 5-7, 6-4, 6-4

Van Uytvanck (BEL) bat Kovinic (MNE) : 6-4, 6-4

Kontaveit (EST, n°2) bat Krunic (SER, Q) : 6-3, 7-5