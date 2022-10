WTA - Cluj-Napoca : Dodin balayée par Dart

Alors que la plupart des cadors du tennis féminin sont à San Diego, en Californie, avec l'espoir de glaner de gros points en vue du Masters, les joueuses plus modestes sont à Cluj-Napoca, en Roumanie, pour y disputer l'un des derniers tournois de leur saison. Anhelina Kalinina Ana Bogdan sont les deux joueuses les mieux classées, et Harmony Tan, Diane Parry et Océane Dodin représentent la France. Cette dernière a le statut de lucky-loser, après avoir été contrainte à l'abandon au dernier tour des qualifications, puis repêchée grâce à un forfait.(101eme contre 90eme), et la Française n'a pas existé. Elle a été balayée sur le score de 6-2, 6-0 en 1h04, en commettant notamment 11 doubles-fautes. Dodin a perdu son service à cinq reprises et n'a pas réussi à breaker son adversaire, malgré cinq occasions. Elle n'a donc plus gagné un match sur le circuit WTA depuis le 18 juillet à Palerme... On la retrouvera la semaine prochaine du côté de Rouen, pour un tournoi ITF.A noter également ce mardi la qualification de la tête de série n°4, Anastasia Potapova, qui a éliminé Ann Li sur le score de 6-2, 7-6 en 1h31, dans un match marqué par 14 breaks !