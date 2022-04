WTA : Clijsters arrête définitivement sa carrière

Clijsters a fait ses adieux à Indian Wells





























Aperçue il y a deux mois sur un court de padel dans le cadre du lancement d'un nouveau système de contrôle d'accès, Kim Clijster aura désormais tout le temps de s'adonner à cette variante du tennis si elle le souhaite."Je tiens à vous faire savoir que j'ai décidé de ne plus m'aligner sur des tournois officiels à l'avenir. J'ai hâte de savoir ce que me réservent mes nouvelles aventures", a posté l'ancienne numéro 1 mondiale ce mardi sur les réseaux sociaux. Après huit ans d'absence, notamment pour donner naissance à ses deuxième et troisième enfants, Clijsters avait fait pour la deuxième fois son grand retour sur les circuits en février 2020 (elle avait déjà fait un break entre mai 2007 et août 2009 pour donner naissance à sa première fille Jada). Malheureusement pour la première maman de l'histoire du tennis à occuper la première place mondiale, son come-back ne s'était pas passé comme elle l'imaginait.