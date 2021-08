WTA - Cleveland : Podoroska passe, Alexandrova au tapis

Tout comme celui de Chicago, le tournoi de Cleveland a été ajouté au calendrier WTA en guise de préparation à l'US Open. Il a débuté ce dimanche, avec déjà deux têtes de série sur le pont. A commencer par la n°3, Ekaterina Alexandrova, qui n'ira pas plus loin car elle a été éliminée par la Roumaine Irina Begu, victorieuse sur le score de 7-6, 6-3 en 1h54. Bien aidée par les huit doubles-fautes (au total) de son adversaire, Begu a remporté la première manche 7-3 au tie-break, après avoir été breakée à 2-2 dans la manche puis avoir débreaké dans la foulée. Dans la deuxième, après un premier jeu interminable de 22 points où elle a manqué quatre balles de break, la Roumaine a finalement réussi à prendre le service adverse à 3-3 et 5-3 pour s'imposer. Le tournoi se poursuit également pour la tête de série n°5, Nadia Podoroska, qui s'est défaite de l'Américaine Bernarda Pera : 6-2, 6-4 en 1h23, dans un match marqué par neuf breaks. L'Argentine a empoché la première manche en breakant deux fois à partir de 2-2, puis la deuxième en breakant deux fois après avoir été menée 3-1.



CLEVELAND (Etats-Unis, WTA 250, dur, 200 801€)

Première édition



1er tour

Kasatkina (RUS, n°1) - Juvan (SLO)

McNally (USA) bat Danilina (KAZ) : 7-6 (4), 5-7, 6-4

Sanders (AUS) - Fruhvirtova (RTC, Q)

Bektas (USA, Q) - Linette (POL, n°6)



Begu (ROU) bat Alexandrova (RUS, n°3) : 7-6(3), 6-3

Mateas (USA) - Hercog (SLO)

Sasnovich (BIE) - McHale (USA)

Podoroska (ARG, n°5) bat Pera (USA) : 6-2, 6-4



Sorribes Tormo (ESP, n°7) - Glatch (USA, Q)

Zvonareva (RUS) - Eikeri (NOR, Q)

Samsonova (RUS) - Mattek-Sands (USA)

Trevisan (ITA) - Zhang (CHN, n°9)



Rogers (USA, n°8) - Siniakova (RTC)

Blinkova (RUS) - Teichmann (SUI)

Harrison (USA, Q) - Garcia (FRA)

Davis (USA) - Kontaveit (EST, n°2)