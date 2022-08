WTA - Cleveland : Pera rejoint Samsonova en demi-finales

La représentante américaine en demi-finales à Cleveland sera Bernarda Pera. La 51eme mondiale a mis fin au parcours de sa compatriote Sofia Kenin à l’issue d’une rencontre bouclée en trois manches. L’entame de match s’est avérée indécise car, après avoir manqué une balle de break, celle qui est retombée au 415eme rang mondial a perdu son service. Un break qui a enclenché une série de trois jeux de service perdus et donné un ascendant net à Bernarda Pera. Cette dernière, parvenant à enchaîner quatre jeux remportés consécutivement, a mis fin au premier set sur son deuxième jeu blanc. La deuxième manche, quant à elle, a vu les deux Américaines se neutraliser six jeux durant.

Pera a su réagir

C’est à ce moment que la 51eme mondiale a pris le service de son adversaire dans le souvent important septième jeu. Toutefois, Sofia Kenin a immédiatement fait son retard puis, aux portes du jeu décisif, a breaké une nouvelle fois sa compatriote pour revenir à une manche partout. Le dernier set a démarré comme le deuxième mais le premier break est intervenu plus tôt, dès le cinquième jeu. Cette fois, Bernarda Pera a tenu bon mais a dû écarter trois balles de débreak dans la foulée. Sans quasiment trembler, c’est sur le service de Sofia Kenin que l’Américaine a mis fin à la rencontre (6-2, 5-7, 6-3 en 2h03’) pour rejoindre Liudmila Samsonova, tombeuse plus tôt dans la journée de Magda Linette en deux manches, en demi-finales.