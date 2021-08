Magda Linette n'est pas tombée dans le piège. Opposée à Linda Fruhvirtova, la Polonaise s'en est sortie ce mardi à Cleveland en deux sets (7-6, 6-4) et 1h39 de jeu. Tête de série numéro 6 dans l'Ohio, cette dernière a joué à se faire peur durant la première manche face à la jeune Tchèque (16 ans), issue des qualifications. Cependant, dans le jeu décisif, Linette s'est reprise pour prendre les commandes de cette rencontre. Derrière, la Polonaise est montée en puissance pour passer sans encombre cet obstacle et ainsi se qualifier pour les quarts de finale du tournoi, où elle affrontera la tête de série n°1 Daria Kasatkina. La Russe a eu besoin de trois sets et 1h54 de jeu pour disposer de l'Américaine Caty McNally : 2-6, 6-4, 6-2, dans un match marqué par onze breaks.

Sorribes Tormo en quarts sans jouer

C'est fini en revanche pour Nadia Podoroska, la tête de série numéro 5 à Cleveland. Bien partie après le gain du premier set, l'Argentine a ensuite été renversée par Aliaksandra Sasnovich (6-7, 6-4, 6-4). Passée pas loin du gain de la première manche, la Biélorusse a ensuite parfaitement rectifié le tir pour continuer son aventure dans ce tournoi WTA 250. Désormais, Sasnovich a rendez-vous avec la Roumaine Irina Begu pour une place dans le dernier carré dans l'Ohio. A noter également le forfait de la Russe Vera Zvonareva, qui permet à la tête de série n°7 Sara Sorribes Tormo de rejoindre directement les quarts de finale.



CLEVELAND (Etats-Unis, WTA 250, dur, 200 801€)

Première édition



2eme tour

Kasatkina (RUS, n°1) bat McNally (USA) : 2-6, 6-4, 6-2

Linette (POL, n°6) bat Fruhvirtova (RTC, Q) : 7-6 (2), 6-4

Begu (ROU) bat Hercog (SLO) : 7-6 (5), 7-5

Sasnovich (BIE) bat Podoroska (ARG, n°5) : 6-7 (7), 6-4, 6-4



Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Zvonareva (RUS) : forfait

Mattek-Sands (USA) - Zhang (CHN, n°9)

Siniakova (RTC) - Hanatani (JAP)

Garcia (FRA) - Kontaveit (EST, n°2)



1er tour

Kasatkina (RUS, n°1) bat Juvan (SLO) : 6-3, 6-3

McNally (USA) bat Danilina (KAZ) : 7-6 (4), 5-7, 6-4

Fruhvirtova (RTC, Q) bat Sanders (AUS) : 6-4, 7-5

Linette (POL, n°6) bat Bektas (USA, Q) : 7-6 (6), 6-4



Begu (ROU) bat Alexandrova (RUS, n°3) : 7-6 (3), 6-3

Hercog (SLO) bat Mateas (USA) : 6-3, 6-2

Sasnovich (BIE) bat McHale (USA) : 6-4, 7-5

Podoroska (ARG, n°5) bat Pera (USA) : 6-2, 6-4



Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Glatch (USA, Q) : 6-2, 6-1

Zvonareva (RUS) bat Eikeri (NOR, Q) : 6-4, 6-2

Mattek-Sands (USA) bat Shibahara (JAP) : 6-4, 3-6, 6-1

Zhang (CHN, n°9) bat Trevisan (ITA) : 7-5, 6-1



Siniakova (RTC) bat Rogers (USA, n°8) : 7-5, 6-1

Hanatani (JAP) bat Blinkova (RUS) : 1-0 abandon

Garcia (FRA) bat Harrison (USA, Q) : 6-1, 6-2

Kontaveit (EST, n°2) bat Davis (USA) : 1-6, 6-0, 6-0



(Avec A.S.)