Kenin gagne enfin !



That winning feeling is 🔙❗️

🇺🇸 @SofiaKenin records a first victory since January to advance in Cleveland!#TennisInTheLand pic.twitter.com/BSmUtBVlll



— wta (@WTA) August 22, 2022

Dans six jours débutera l'US Open, et Barbora Krejcikova et Sofia Kenin, qui ont pourtant déjà remporté un Grand Chelem (respectivement Roland-Garros 2021 et l'Open d'Australie 2020), seront loin d'être favorites, la faute à une saison 2022 particulièrement compliquée, notamment à cause des blessures. Les deux joueuses sont cette semaine à Cleveland pour tenter de retrouver un peu de confiance, et cela s'est bien passé pour elles lors de leur entrée en lice. Krejcikova, tête de série n°1 dans l'Ohio et 23eme mondiale, a changé d'adversaire au dernier moment, suite au forfait d'Anastasia Potapova, mais cela ne lui a pas posé problème.Breakée d'entrée, la Tchèque a ensuite enchaîné quatre jeux de suite pour prendre le large dans le premier set, puis elle a déroulé dans le deuxième, avec trois nouveaux breaks. Elle affrontera au prochain tour une autre Américaine, Bernarda Pera.Sofia Kenin, retombée au 415eme rang mondial et bénéficiaire d'une wild-card a quant à elle réussi un exploit ce lundi : gagner son premier match depuis le 6 janvier ! Eliminée d'entrée lors de ses huit derniers tournois, l'Américaine s'est enfin imposée, contre sa compatriote Dalayna Hewitt, 437eme et issue des qualifications., qui lui permettra d'affrontera la Roumaine Iria Begu, tête de série n°5, au tour suivant. Enfin, à noter également la qualification de la tête de série n°3, Ekaterina Alexandrova, qui a disposé de Lauren Davis sur le score de 4-6, 6-2, 6-4 en 2h10, dans un match marqué par huit breaks.