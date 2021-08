WTA - Cleveland : Garcia éliminée par Kontaveit, Siniakova expéditive

Caroline Garcia s'arrête là. Au 2eme tour à Cleveland, la Française a été sortie par Anett Kontaveit en deux sets (6-3, 6-3) et 1h09 de jeu. Si les deux joueuses faisaient jeu égal en début de match, l'Estonienne a accéléré au bon moment en fin de première manche. Après un premier break à 3-3, la 30eme mondiale a remis ça à 5-3 pour conclure sur un jeu blanc et prendre les commandes de cette rencontre. Dos au mur, la native des Yvelines n'a pas réussi à réagir par la suite. Après avoir dû sauver trois balles de break à 0-1, Garcia a à nouveau cédé à 2-3. Fort de cet avantage, Kontaveit a continué sur sa lancée pour se diriger vers un nouveau succès dans l'Ohio. Un nouveau jeu blanc pour terminer le set et voilà l'Estonienne qualifiée pour les quarts de finale du tournoi sans trembler. Désormais, la Française va pouvoir se rendre à New York et se concentrer sur l'US Open, qui débute dans quelques jours. Après une tournée nord-américaine mitigée, cette dernière tentera de rebondir à Flushing Meadows. Enfin, à noter qu'un peu plus tôt ce mercredi, Katerina Siniakova n'avait pas perdu de temps face à la Japonaise Nagi Hanatani. Cette dernière a été largement dominée 6-0, 6-0 en 47 minutes. La Tchèque affrontera donc Kontaveit pour une place dans le dernier carré du tournoi.



CLEVELAND (Etats-Unis, WTA 250, dur, 200 801€)

Première édition



Quarts de finale

Kasatkina (RUS, n°1) - Linette (POL, n°6)

Begu (ROU) - Sasnovich (BIE)

Sorribes Tormo - Mattek-Sands (USA) ou Zhang (CHN, n°9)

Siniakova (RTC) - Kontaveit (EST, n°2)



2eme tour

Kasatkina (RUS, n°1) bat McNally (USA) : 2-6, 6-4, 6-2

Linette (POL, n°6) bat Fruhvirtova (RTC, Q) : 7-6 (2), 6-4

Begu (ROU) bat Hercog (SLO) : 7-6 (5), 7-5

Sasnovich (BIE) bat Podoroska (ARG, n°5) : 6-7 (7), 6-4, 6-4



Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Zvonareva (RUS) : forfait

Mattek-Sands (USA) - Zhang (CHN, n°9)

Siniakova (RTC) bat Hanatani (JAP) : 6-0, 6-0

Kontaveit (EST, n°2) bat Garcia (FRA) : 6-3, 6-3