WTA - Cleveland : Cornet tient sa 500eme victoire sur le circuit

Battre Dayana Yastremska, y compris très facilement (6-2, 6-1 en 1h12 de jeu), n'a rien d'exceptionnel en somme pour Alizé Cornet (32 ans). Pourtant, cette victoire contre l'Ukrainienne, la Niçoise s'en souviendra à vie, au même titre qu'elle n'oubliera jamais le contexte : à savoir le 1er tour du tournoi de Cleveland. En pulvérisant Yastremska, 86eme au classement, lundi dans l'Ohio, Cornet s'est en effet offert sa 500eme victoire sur le circuit. L'ex-numéro 1 française, redevenue numéro 2 depuis que Caroline Garcia a décidé de grimper sur un nuage et de ne plus en redescendre, avait déjà eu la possibilité de fêter les 500 bougies contre Bianca Andreescu à Toronto dix jours plus tôt. Idem à Cincinnati, où celle qui n'a toujours pas annoncé si elle raccrocherait ou pas à la fin de la saison avait vécu l'une des plus lourdes humiliations de sa longue carrière (défaite 6-1, 6-0), face à l'Américaine Sloane Stephens. Lundi, en revanche, lors de cette rencontre interrompue la veille alors que la Tricolore dominait déjà très nettement l'Ukrainienne (6-2 au premier set), Cornet n'a pas laissé passer cette nouvelle occasion de signer son 500eme succès.

Et bientôt recordwoman...

Il lui ouvre les portes du 2eme tour dans l'Ohio, dans la mesure où Harmony Tan, qui aurait pu fixer rendez-vous à sa compatriote pour un duel entre joueuses françaises, a chuté lourdement contre la Danoise Clara Tauson, qui sera donc la prochaine adversaire de Cornet. Avec cette fois peut-être à la clé une 501eme victoire pour la joueuse de 32 ans (mais ce sera bien sûr beaucoup plus anecdotique), qui écrira une autre page de sa belle histoire lors du prochain US Open. A New York, l'ancienne numéro 11 au classement WTA deviendra en effet l'unique joueuse de l'histoire à avoir disputé consécutivement 63 tournois du Grand Chelem. Pour le moment, ce record, elle le partage encore avec la Japonaise Ai Sugiyama (62 participations de suite), mais ce n'est plus qu'une question de jours pour celle qui peut en attendant arborer fièrement un grand 500.