WTA - Cleveland : Cornet en pleine forme avant l'US Open

Sasnovich très efficace

Lundi ou mardi prochain, elle deviendra la première joueuse de l'histoire à disputer 63 tournois du Grand Chelem d'affilée. Et nul doute qu'elle aura droit à un très grand court, puisqu'elle sera opposée pour son entrée en lice à l'US Open à la tenante du titre Emma Raducanu, 11eme mondiale à 19 ans, qui aura énormément de pression sur les épaules et de points à défendre. Et si la Britannique arrivera à New York avec seulement quatre victoires depuis Wimbledon, la Française arrivera en pleine forme, puisqu'elle aura disputé, au pire, une demi-finale lors de son tournoi de préparation. Cornet, 37eme mondiale, a en effet rallié le dernier carré du tournoi de Cleveland, dont elle est tête de série n°8, en éliminant la Chinoise Shuai Zhang, classée deux rangs devant elle, et qu'elle n'avait plus battue depuis trois ans.Auteure de 6 aces et 63% de premières balles, Cornet a sauvé les cinq balles de break que s'est procurée son adversaire. Elle a pris le service adverse à 1-1, puis a souffert à 4-3 en devant sauver trois balles de débreak, avant de conclure sur sa sixième balle de set. La deuxième manche a été plus rapide, puisque la Française a breaké à 1-1 et 3-1, et n'a pas laissé la moindre chance de revenir à la Chinoise. La voici donc en demi-finale, et ce sera contre Aliaksandra Sasnovich.Après un début de match serré, elle a réussi à breaker à 4-3, mais a perdu son service dans la foulée (5-4), avant de breaker de nouveau pour empocher le premier set. Dans le deuxième, comme Cornet, Sasnovich a déroulé, breakant à 2-1 et 4-1, pour finir le match avec un joli 4 sur 4 sur les balles de break. La Biélorusse mène 2-0 dans ses confrontations face à Cornet, mais les deux joueuses ne se sont plus affrontées depuis 2018. Dans le haut du tableau, la Russe Liudmila Samsonova (45eme) s'est elle aussi qualifiée pour les demies, en disposant de la Polonaise Magda Linette en deux sets et 1h34 de jeu : 6-4, 6-3 dans un match marqué par cinq breaks.