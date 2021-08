WTA - Cleveland : Caroline Garcia se qualifie pour le deuxième tour

Caroline Garcia est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi WTA de Cleveland. Dans l'Ohio, elle a commencé avec une victoire en deux sets sur Catherine Harrison (6-1, 6-2). La Française n'a eu besoin que d'1h02 pour écarter la joueuse issue des qualifications. La rencontre avait pourtant mal commencé pour elle. La joueuse de 27 ans a été breakée d'entrée par la 340eme du classement WTA. Mais c'est le seul jeu cédé à son adversaire dans la première manche. Caroline Garcia a enchaîné en gagnant les sept suivants, empochant au passage le gain du premier set après 28 minutes de jeu. En réalisant cette fois le premier break du deuxième set, la Française a pris les devants. Et elle n'a plus été rattrapée par l'Américaine. Même si la 61eme du classement mondial a été débreakée dans la foulée, elle a immédiatement repris le jeu de service de son adversaire. Et en ne perdant plus sa mise en jeu, Caroline Garcia s'est imposée avec autorité pour accéder au deuxième tour du tournoi de Cleveland. Elle y affrontera Davis ou Kontaveit.



Ce lundi, la tête de série numéro 1 a fait son entrée en lice. Et elle s'est imposée : Daria Kasatkina a facilement disposé de Kaja Juvan (6-3, 6-3). Magda Linette, Vera Zvonareva et Linda Fruhvirtova sont aussi passées.



CLEVELAND (Etats-Unis, WTA 250, dur, 200 801€)

Première édition



1er tour

Kasatkina (RUS, n°1) bat Juvan (SLO) : 6-3, 6-3

McNally (USA) bat Danilina (KAZ) : 7-6 (4), 5-7, 6-4

Fruhvirtova (RTC, Q) bat Sanders (AUS) : 6-4, 7-5

Linette (POL, n°6) bat Bektas (USA, Q) : 7-6(6), 6-4



Begu (ROU) bat Alexandrova (RUS, n°3) : 7-6(3), 6-3

Mateas (USA) - Hercog (SLO)

Sasnovich (BIE) - McHale (USA)

Podoroska (ARG, n°5) bat Pera (USA) : 6-2, 6-4



Sorribes Tormo (ESP, n°7) - Glatch (USA, Q)

Zvonareva (RUS) bat Eikeri (NOR, Q) : 6-4, 6-2

Samsonova (RUS) - Mattek-Sands (USA)

Trevisan (ITA) - Zhang (CHN, n°9)



Rogers (USA, n°8) - Siniakova (RTC)

Blinkova (RUS) - Teichmann (SUI)

Garcia (FRA) bat Harrison (USA, Q) : 6-1, 6-2

Davis (USA) - Kontaveit (EST, n°2)