WTA - Cleveland : Begu et Sasnovich réussissent leur entrée en lice

Leur statut a été respectée. Ce dimanche, la Roumaine Irina Begu, 34eme joueuse mondiale et tête de série n°5, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi WTA 250 de Cleveland aux Etats-Unis, sur dur, après sa victoire contre l'Américaine Peyton Stearns, 356eme joueuse mondiale et bénéficiaire d'une wild card, en deux manches (6-4, 6-3) et 1h25 de jeu. Dans la première manche, les deux joueuses ont fait jeu égal durant les six premiers jeux. A 3-3, la Roumaine a alors obtenu une première balle de break avant de parvenir à ses fins sur la deuxième et dernière. Forte de cet avantage en poche, Irina Begu est ensuite aller conclure et empocher cette première manche, sur un ultime jeu blanc (6-4). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, cette fois, c'est la mieux classée des deux qui a perdu son service d'entrée, avant de débreaker dans la foulée.

Sasnovich a déroulé dans la deuxième manche

A 3-3, la 34eme joueuse mondiale s'est à nouveau reprise à deux fois mais elle a fini par breaker, pour ensuite récidiver dans la foulée, cette fois à sa première opportunité, pour également mettre un point final à cette rencontre (6-3). Qualification également pour la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, 36eme joueuse mondiale et tête de série n°7, contre la Serbe Aleksandra Krunic, 92eme joueuse mondiale, en deux manches (7-6 (5), 6-1) et 1h35 de jeu. Dans le tie-break de la première manche, la Biélorusse est parvenue à ses fins, à sa deuxième tentative (7-6 (5)). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, la Serbe a perdu deux services, un premier d'entrée, puis un autre au pire des moments et plus précisément à 4-1. Avec ce double avantage en poche, Aliaksandra Sasnovich n'avait ensuite plus qu'à conclure, sur sa première balle de match (6-1).