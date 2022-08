CINCINNATI (Etats-Unis, WTA 1000, dur, 2 462 363€)

Tenante du titre : Ashleigh Barty (AUS)



Huitièmes de finale

Swiatek (POL, n°1) - Keys (USA)

Riske-Amritraj (USA) - Rybakina (KAZ)

Tomljanovic (AUS, Q) - Kudermetova (RUS)

Kvitova (RTC) - Jabeur (TUN, n°5)



Pegula (USA, n°7) - Raducanu (GBR, n°10)

Mertens (BEL) - Garcia (FRA, Q)

Sabalenka (BIE, n°6) - Rogers (USA, WC)

S.Zhang (CHN) - Kontaveit (EST, n°2)



2eme tour

Swiatek (POL, n°1) bat Stephens (USA, WC) : 6-4, 7-5

Keys (USA) bat Ostapenko (LET, n°16) : 6-4, 7-5

Riske-Amritraj (USA) bat Bouzkova (RTC, Q) par forfait

Rybakina (KAZ) bat Muguruza (ESP, n°8) : 6-3, 6-1



Tomljanovic (AUS, Q) bat Badosa (ESP, n°3) : 6-7 (3), 6-0, 6-2

Kudermetova (RUS) bat Halep (ROU, n°15) par forfait

Kvitova (RTC) bat Cirstea (ROU) : 6-2, 6-3

Jabeur (TUN, n°5) bat McNally (USA, WC) : 6-3, 4-6, 7-6 (7)



Pegula (USA, n°7) bat Kostyuk (UKR, Q) : 6-7 (5), 6-1, 6-2

Raducanu (GBR, n°10) bat Azarenka (BIE) : 6-0, 6-2

Mertens (BEL) bat Ka.Pliskova (RTC, n°14) : 7-6 (3), 6-3

Garcia (FRA, Q) bat Sakkari (GRE, n°4) : 7-6 (2), (6) 6-7, 6-1



Sabalenka (BIE, n°6) bat Kalinskaya (RUS, Q) : 6-3, 4-1, abandon

Rogers (USA, WC) bat Anisimova (USA) par forfait

S.Zhang (CHN) bat Alexandrova (RUS) : 6-3, 6-4

Kontaveit (EST, n°2) bat Martincova (RTC, Q) : 3-6, 7-5, 6-4



1er tour

Swiatek (POL, n°1) - Bye

Stephens (USA, WC) bat Cornet (FRA) : 6-1, 6-0

Keys (USA) bat Putintseva (KAZ) : 7-5, 6-3

Ostapenko (LET, n°16) bat Haddad Maia (BRE) : 6-4, 6-4



Bouzkova (RTC, Q) bat Gauff (USA, n°11) : 7-5, 1-0 abandon

Riske-Amritraj (USA) bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-1, 7-6 (2)

Rybakina (KAZ) bat Sherif (EGY, Q) : 6-3, 6-2

Muguruza (ESP, n°8) - Bye



Badosa (ESP, n°3) - Bye

Tomljanovic (AUS, Q) bat Townsend (USA, Q) : 6-4, 3-6, 7-5

Kudermetova (RUS) bat Krejcikova (RTC) : 6-3, 6-3

Halep (ROU, n°15) bat Potapova (RUS, LL) : 6-4, 3-6, 6-3



Cirstea (ROU) bat Bencic (SUI, n°12) : 6-2, 6-7 (3), 6-4

Kvitova (RTC) bat Teichmann (SUI) : 6-7 (2), 7-6 (6), 6-3

McNally (USA, WC) bat Sasnovich (BIE) : 6-3, 3-6, 7-6 (2)

Jabeur (TUN, n°5) - Bye



Pegula (USA, n°7) - Bye

Kostyuk (UKR, Q) bat Giorgi (ITA) : 6-4, 5-7, 6-4

Azarenka (BIE) bat Kanepi (EST) : 6-3, 4-6, 6-3

Raducanu (GBR, n°10) bat S.Williams (USA) : 6-4, 6-0



Ka.Pliskova (RTC, n°14) bat V.Williams (USA, WC) : 7-5, 6-1

Mertens (BEL) bat Kalinina (UKR, Q) : 6-1, 6-1

Garcia (FRA, Q) bat Martic (CRO) : 6-3, 6-3

Sakkari (GRE, n°4) - Bye



Sabalenka (BIE, n°6) - Bye

Kalinskaya (RUS, Q) bat Trevisan (ITA) : 7-6 (2), 7-5

Rogers (USA, WC) bat Kenin (USA, WC) : 6-2, 6-1

Anisimova (USA) bat Kasatkina (RUS, n°9) : 6-4, 6-4



Alexandrova (RUS) bat Fernandez (CAN, n°13) : 6-4, 7-5

S.Zhang (CHN) bat Osaka (JAP) : 6-4, 7-5

Martincova (RTC, Q) bat Parrizas Diaz (ESP) : 6-7 (4), 6-4, 6-3

Kontaveit (EST, n°2) - Bye