Destins contraires ce jeudi en début de programme à Cincinnati pour les deux finalistes du dernier Wimbledon : la gagnante s'est qualifiée pour les quarts de finale alors que la perdante s'est inclinée. Elena Rybakina, 25eme mondiale, a disposé d'Alison Riske, classée quatre rangs derrière, qu'elle affrontait pour la première fois, sur le score de 6-2, 6-4 en 1h25. La Kazakhe s'est montrée solide au service, avec 9 aces au compteur et un seul break concédé, à 2-1 dans le deuxième set. Elle avait remporté le premier en prenant le service adverse à 2-1 et 5-2, et a signé un break décisif à 5-4 dans le deuxième pour s'imposer. Rybakina, qui qui gagne ainsi deux places au classement virtuel, va disputer son premier quart de finale depuis son triomphe londonien. Ons Jabeur, quant à elle, n'ira pas plus loin, après sa défaite contre Petra Kvitova, qui la bat ainsi pour la quatrième fois en cinq confrontations. La n°28 mondiale l'a emporté 6-1, 4-6, 6-0 en 1h47 contre la n°5, dans un match marqué par huit breaks. Après avoir largement dominé le premier set, la Tchèque est revenue de 0-3 à 4-4 dans le deuxième, mais a craqué à 5-4 sur son service. Il a donc fallu disputer un troisième set, et il n'y a pas eu le moindre suspense : Kvitova a breaké trois fois pour le gagner 6-0 face à une Jabeur complètement perdue, qu'on retrouvera désormais du côté de l'US Open dans dix jours. La Tchèque, quant à elle, sera opposée à Tomljanovic ou Kudermetova pour une place dans le dernier carré.

Swiatek et Kontaveit tombent de haut

L'hécatombe s'est poursuivie dans la soirée, avec l'élimination coup sur coup des deux meilleures joueuses du monde. A commencer par la n°1 mondiale Iga Swiatek, imbattable sur terre battue mais beaucoup plus prenable sur les autres surfaces, qui a subi sa quatrième défaite en huit matchs, ce qui semblait inimaginable il y a quelques semaines. La Polonaise a subi la loi de la 24eme mondiale, Madison Keys : 6-3, 6-4 en 1h25. Swiatek a eu 14 balles de break à défendre et a perdu son service à cinq reprises. Dans le premier set, elle a mené 3-2 puis a ensuite perdu quatre jeux d'affilée, et dans le deuxième, elle a été menée 5-0, a sauvé une balle de match, est revenue à 5-4, mais a perdu son service au moment où elle servait pour revenir à 5-5. Swiatek se présentera donc à l'US Open avec seulement deux victoires sur dur au compteur cet été. De quoi la priver du statut de favorite ? Un petit peu plus tôt, c'est sa dauphine Anett Kontaveit qui avait pris la porte. La n°2 mondiale a été éliminée par la n°44 Shuai Zhang sur le score de 2-6, 6-4, 6-4 en 2h00. La Chinoise, après être passée à côté du premier set, a remporté le deuxième en breakant à 3-3, et dans le troisième, elle a profité du "craquage" de l'Estonienne, qui menait 4-2 avant de perdre quatre jeux de suite, et donc le match ! La meilleure joueuse encore en lice est désormais la n°7 mondiale Aryna Sabalenka.