A first quarterfinal in Cincy 🔓

🇫🇷 @CaroGarcia flies (😉) past Mertens to set up a showdown with either Pegula or Raducanu in the last eight 🎱#CincyTennis pic.twitter.com/uUS0pXMVpv



— wta (@WTA) August 18, 2022

Garcia virtuellement 31eme

Quel été pour Caroline Garcia ! Depuis sa victoire en double à Roland-Garros avec Kristina Mladenovic, qui intervenait après une longue coupure pour cause de blessure au pied, la Lyonnaise de 28 ans brille sur le circuit WTA ! Victorieuse des tournois WTA250 de Bad Hombourg (sur gazon) et de Varsovie (sur terre battue), demi-finaliste à Lausanne et huitième de finaliste à Wimbledon, Garcia va disputer son premier quart de finale en WTA 1000 depuis 2018 (à Montréal) ce vendredi du côté de Cincinnati, classée deux rangs devant elle (33eme contre 35eme). Face à cette joueuse qu'elle avait déjà battue trois fois sur cinq, Garcia s'est imposée 6-4, 7-5 en 1h46, malgré une frayeur sur la fin.Breakée d'entrée de match, la Française est parvenue à égaliser à 3-3, puis elle a réussi le break au meilleur moment, à 5-4. Sur sa lancée, elle a déroulé dans le deuxième pour mener 4-1, puis 5-2, et plus rien ne semblait l'arrêter. Mais après s'être montrée de plus en plus menaçante sur le service de "Caro", Mertens a fini par la breaker à 5-3 sur sa sixième occasion du set. Elle s'est procurée deux nouvelles balles de break à 5-5, mais Garcia a fini par sortir de sa torpeur (peut-être un coup de chaud ?), a failli casser sa raquette, et a remporté le jeu pour mener 6-5. Restait alors à breaker à la Belge pour conclure, et elle y est parvenue, pour s'offrir cette belle victoire.Qui l'aurait prédit lorsqu'elle a débuté Roland-Garros en étant 79eme mondiale ? Pour assurer son statut de tête de série, le plus simple sera de battre Jessica Pegula (2-1 pour l'Américaine dans les confrontations) ou Emma Raducanu (1-1) vendredi. Ce qui ne semble plus impossible pour la Lyonnaise.