WTA – Cincinnati : Osaka jouera finalement sa demi-finale

Il y aura bien une demi-finale entre Naomi Osaka et Elise Mertens vendredi au tournoi de Cincinnati (délocalisé à New York) ! Alors que la Japonaise (qui vit aux Etats-Unis depuis qu’elle a 3 ans) avait déclaré forfait mercredi soir en soutien aux protestations contre les violences policières suite à « l’affaire Jacob Blake » (cet homme de 29 ans sur qui un policier a tiré sept fois dans le dos, devant ses enfants, dans le Wisconsin, ndlr), comme l’avaient fait les Milwaukee Bucks, puis cinq équipes NBA, des équipes MLS (football), des équipes MLB (baseball) et des équipes WNBA (basket féminin) un peu plus tôt, l’ancienne n°1 va finalement bel et bien disputer sa demi-finale. « J’étais prête (et je le suis toujours) à donner le match à mon adversaire. Cependant, après l’annonce de mon forfait et une longue discussion avec la WTA et la Fédération américaine de tennis, j’ai accepté leur demande de jouer vendredi. Ils ont proposé d’annuler tous les matchs de jeudi et je pense que cela amène encore plus d’attention au mouvement. Je veux remercier la WTA et le tournoi pour leur soutien », a déclaré Naomi Osaka au quotidien anglais The Guardian.

Les finales décalées à samedi ?

Aucun match ne se déroulera donc ce jeudi dans la « bulle » de New York où se dispute le tournoi de Cincinnati. La compétition reprendra vendredi, avec les demi-finales femmes (Osaka-Mertens et Konta-Azarenka) et hommes (Djokovic-Bautista Agut et Tsitsipas-Raonic). A priori, les finales, prévues vendredi, devraient donc être décalées à samedi. Sachant que dès lundi, commencera l’US Open au même endroit.