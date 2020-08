WTA - Cincinnati : Mladenovic réussit parfaitement son entrée en lice

CINCINNATI (délocalisé à New York, Etats-Unis, WTA Premier 5, dur extérieur, 1 905 689€)

Tenante du titre : Madison Keys (USA)



1er tour

Ka.Pliskova (RTC, n°1) - Bye

Kudermetova (RUS) - Tomljanovic (AUS)

Mladenovic (FRA) bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-4

Peterson (SUE) - Mertens (BEL, n°14)



Riske (USA, n°11) - Anisimova (USA)

Brady (USA) - Pegula (USA, Q)

Bellis (USA, Q) - Dodin (FRA, Q)

Sabalenka (BIE, n°5) - Bye



Osaka (JAP, n°4, WC) - Bye

Muchova (RTC) - Li (USA, Q)

Pera (USA) bat Watson (GBR) : 6-1, 3-6, 6-3

V.Williams (USA, WC) - Yastremska (UKR, n°16)



Kontaveit (EST, n°12) - Kasatkina (RUS, LL)

Collins (USA) - Teichmann (SUI, Q)

Bouzkova (RTC) - Kalinskaya (RUS, Q)

Kvitova (RTC, n°6) - Bye



Konta (GBR, n°8) - Bye

Siniakova (RTC) - Flipkens (BEL, Q)

Linette (POL) - Zvonareva (RUS, Q)

Siegemund (ALL, Q) - Vondrousova (RTC, n°10)



Sakkari (GRE, n°13) - Gauff (USA)

Putintseva (KAZ) - Zhang (CHN)

Rus (PBS, Q) - Van Uytvanck (BEL)

S.Williams (USA, n°3) - Bye



Keys (USA, n°7) - Bye

Fernandez (CAN, Q) - Jabeur (TUN)

McHale (USA, Q) - Swiatek (POL)

Alexandrova (RUS) bat Rybakina (KAZ, n°9) : 7-5, 7-6 (6)



Vekic (CRO, n°15) - Azarenka (BIE)

Stephens (USA, WC) - Garcia (FRA)

Cornet (FRA) - McNally (USA, WC)

Kenin (USA, n°2) - Bye