WTA - Cincinnati : Mertens rejoint aisément le dernier carré

La partie fut particulièrement aisée pour Elise Mertens. Ce mercredi, la Belge, 22eme joueuse mondiale et tête de série n°14, a facilement éliminé l'Américaine Jessica Pegula, 83eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux petites manches (6-1, 6-3) et 1h05 de jeu, en quarts de finale du tournoi WTA Premier 5 de Cincinnati, disputé sur dur extérieur et délocalisé à New York aux Etats-Unis. D'entrée, la Belge a ainsi pris les choses en main. Dans une première manche qui n'a duré que 22 petites minutes, Elise Mertens n'a concédé aucune balle de break et a, en revanche, converti les trois qu'elle a obtenues (6-1). Dans le deuxième et dernier set, la 22eme joueuse mondiale a, de nouveau, été la première à breaker son adversaire, avant de perdre son service dans la foulée, non sans avoir sauvé, au préalable, deux premières balles dans ce troisième jeu. Par la suite, les deux joueuses ont continué à faire jeu égal. Toutefois, l'Américaine n'a pas su tenir la distance. Alors qu'elle servait pour égaliser à 4-4, Jessica Pegula a ainsi de nouveau perdu son service, avant que la tête de série n°14 ne conclut cette rencontre, dans la foulée, sur sa deuxième balle de match (6-3). C'est donc en quarts de finale que s'arrête ainsi le beau parcours de Jessica Pegula. De son côté, la Belge n'avait encore jamais été dans le dernier carré de ce tournoi. En demi-finale, Elise Mertens affrontera la gagnante du duel opposant la Japonaise Naomi Osaka, tête de série n°4 et bénéficiaire d'une wild card, à l'Estonienne Anett Kontaveit, tête de série n°12.



CINCINNATI (délocalisé à New York, Etats-Unis, WTA Premier 5, dur extérieur, 1 905 689€)

Tenante du titre : Madison Keys (USA)



Quarts de finale

Mertens (BEL, n°14) bat Pegula (USA, Q) : 6-1, 6-3

Osaka (JAP, n°4, WC) - Kontaveit (EST, n°12)

Konta (GBR, n°8) - Sakkari (GRE, n°13)

Jabeur (TUN) - Azarenka (BIE)