WTA - Cincinnati : Le tableau

Après les « petits » tournois de Palerme, Prague et Lexington, le circuit WTA pose ses valises du côté de New York, où se déroulera le tournoi de Cincinnati délocalisé. Un tournoi qui va servir de répétition générale à l’US Open (qui débutera le 31 août) et où on retrouvera d’ailleurs les mêmes joueuses. En l’absence d’Ashleigh Barty et Simona Halep, qui ont décidé de zapper la tournée américaine, Karolina Pliskova, n°3 mondiale, sera la tête de série n°1 de ce tournoi de Cincinnati, alors que la n°2 sera Sofia Kenin, la gagnante du dernier Open d’Australie. Deux autres membres du Top 10 seront présentes à Big Apple, et non des moindres : Serena Williams et Naomi Osaka. Si la logique est respectée (ce qui a rarement été le cas lors des derniers gros tournois féminins), Pliskova affrontera Sabalenka en quarts et la gagnante de Kvitova-Osaka en demies. Dans le bas du tableau, Kenin sera opposée, si tout se passe normalement, à Madison Keys, la tenante du titre, en quarts de finale, puis à Serena Williams ou Johanna Konta en demies.

Trois Bleues à New York

Trois Françaises sont présentes à New York. La meilleure d’entre elles, Kristina Mladenovic, défiera Sevastova au premier tour, puis peut-être Elise Mertens au deuxième. Tout en bas du tableau, Alizé Cornet affrontera l’Américaine McNally, invitée par les organisateurs, avant un possible deuxième tour contre Sofia Kenin. Caroline Garcia, de son côté, affrontera d’entrée Sloane Stephens, ancienne gagnante de l’US Open. Océane Dodin pourrait rejoindre le trio, si elle remporte son dernier match de qualification ce vendredi. Rappelons que Fiona Ferro, brillante pendant la pause de la saison (deux victoires au Challenge Elite FFT) puis victorieuse du tournoi de reprise à Palerme, a décidé de ne pas se rendre aux Etats-Unis.



CINCINNATI (délocalisé à New York, Etats-Unis, WTA Premier 5, dur extérieur, 1 905 689€)

Tenante du titre : Madison Keys (USA)



1er tour

Ka.Pliskova (RTC, n°1) - Bye

Kudermetova (RUS) - Tomljanovic (AUS)

Sevastova (LET) - Mladenovic (FRA)

Peterson (SUE) - Mertens (BEL, n°14)



Riske (USA, n°11) - Anisimova (USA)

Brady (USA) - Clijsters (BEL, WC)

Q - Q

Sabalenka (BIE, n°5) - Bye



Osaka (JAP, n°4, WC) - Bye

Muchova (RTC) - Q

Watson (GBR) - Pera (USA)

V.Williams (USA, WC) - Yastremska (UKR, n°16)



Kontaveit (EST, n°12) - Q

Collins (USA) - Q

Bouzkova (RTC) - Q

Kvitova (RTC, n°6) - Bye



Konta (GBR, n°8) - Bye

Siniakova (RTC) - Q

Linette (POL) - Q

Q - Vondrousova (RTC, n°10)



Sakkari (GRE, n°13) - Gauff (USA)

Putintseva (KAZ) - Zhang (CHN)

Q - Van Uytvanck (BEL)

S.Williams (USA, n°3) - Bye



Keys (USA, n°7) - Bye

Q - Jabeur (TUN)

Q - Swiatek (POL)

Alexandrova (RUS) - Rybakina (KAZ, n°9)



Vekic (CRO, n°15) - Azarenka (BIE)

Stephens (USA, WC) - Garcia (FRA)

Cornet (FRA) - McNally (USA, WC)

Kenin (USA, n°2) - Bye