Cincinnati sera encore cette année la dernière étape majeure menant à l’US Open. Sur les courts de l’Ohio, Iga Swiatek essayera de faire oublier ses récentes mésaventures. La numéro 1 mondiale pourrait même avoir l’opportunité de prendre sa revanche sur Alizé Cornet. Seule Tricolore entrant directement dans le tableau, la Niçoise sera opposée d’entrée à Sloane Stephens et aura ensuite sur son chemin la Polonaise en cas de qualification. A l’opposé du tableau, Anett Kontaveit sera tête de série numéro 2 avec une joueuse issue des qualifications qui sera à coup sûr son adversaire à l’occasion de son entrée en lice dans le tournoi. Paula Badosa, troisième dans la hiérarchie, a été placée dans la même partie de tableau qu’Iga Swiatek, avec également une qualifiée qui sera sur son chemin. Maria Sakkari, qui débutera face à une qualifiée ou Alison van Uytvanck, pourrait retrouver Anett Kontaveit en demi-finales.

Un choc S.Williams-Raducanu d’entrée !

Un tirage au sort qui a offert une affiche très attendue dès le premier tour. Alors qu’elle va disputer l’avant-dernier tournoi de sa prolifique carrière, Serena Williams défiera la tenant du titre de l’US Open, la tête de série numéro 10 Emma Raducanu. Celle qui sortira victorieuse affrontera Kaia Kanepi, récente finaliste à Washington, ou Victoria Azarenka, qui n’a pas pu s’aligner à Toronto par manque de visa. Tombeuse d’Iga Swiatek au Canada, Beatriz Haddad Maia affrontera la tête de série numéro 16 Jelena Ostapenko avant un potentiel nouveau duel face à la numéro 1 mondiale dès les huitièmes de finale. Egalement demi-finaliste à Toronto, Karolina Pliskova devra affronter Venus Williams au premier tour à Cincinnati. Touchée au dos et contrainte à l’abandon au Canada, Naomi Osaka est annoncée dans l’Ohio, avec Shuai Zhang comme première adversaire.



CINCINNATI (Etats-Unis, WTA 1000, dur, 2 462 363€)

Tenante du titre : Ashleigh Barty (AUS)



1er tour

Swiatek (POL, n°1) - Bye

Stephens (USA, WC) - Cornet (FRA)

Keys (USA) - Putintseva (KAZ)

Haddad Maia (BRE) - Ostapenko (LET, n°16)



Gauff (USA, n°11) - Bouzkova (RTC, Q)

Sorribes Tormo (ESP) - Riske-Amritraj (USA)

Rybakina (KAZ) - Sherif (EGY, Q)

Muguruza (ESP, n°8) - Bye



Badosa (ESP, n°3) - Bye

Townsend (USA, Q) - Tomljanovic (AUS, Q)

Krejcikova (RTC) - Kudermetova (RUS)

Muchova (RTC, SR) - Halep (ROU, n°15)



Bencic (SUI, n°12) - Cirstea (ROU)

Teichmann (SUI) - Kvitova (RTC)

McNally (USA, WC) - Sasnovich (BIE)

Jabeur (TUN, n°5) - Bye



Pegula (USA, n°7) - Bye

Kostyuk (UKR, Q) - Giorgi (ITA)

Kanepi (EST) - Azarenka (BIE)

S.Williams (USA) - Raducanu (GBR, n°10)



Ka.Pliskova (RTC, n°14) - V.Williams (USA, WC)

Kalinina (USA, Q) - Mertens (BEL)

Garcia (FRA, Q) - Martic (CRO)

Sakkari (GRE, n°4) - Bye



Sabalenka (BIE, n°6) - Bye

Trevisan (ITA) - Kalinskaya (RUS, Q)

Kenin (USA, WC) - Rogers (USA, WC)

Anisimova (USA) - Kasatkina (RUS, n°9)



Fernandez (CAN, n°13) - Alexandrova (RUS)

Osaka (JAP) - S.Zhang (CHN)

Martincova (RTC, Q) - Parrizas Diaz (ESP)

Kontaveit (EST, n°2) - Bye