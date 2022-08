WTA - Cincinnati : Kvitova s'offre Jabeur, Rybakina poursuit sa route

Jabeur a lâché

Destins contraires ce jeudi en début de programme à Cincinnati pour les deux finalistes du dernier Wimbledon : la gagnante s'est qualifiée pour les quarts de finale alors que la perdante s'est inclinée. Elena Rybakina, 25eme mondiale, a disposé d'Alison Riske, classée quatre rangs derrière, qu'elle affrontait pour la première fois, sur le score de 6-2, 6-4 en 1h25. La Kazakhe s'est montrée solide au service, avec 9 aces au compteur et un seul break concédé, à 2-1 dans le deuxième set. Elle avait remporté le premier en prenant le service adverse à 2-1 et 5-2, et a signé un break décisif à 5-4 dans le deuxième pour s'imposer. Rybakina, qui qui gagne ainsi deux places au classement virtuel, sera opposée à Iga Swiatek ou Madison Keys pour son premier quart de finale depuis son triomphe londonien.Ons Jabeur, quant à elle, n'ira pas plus loin, après sa défaite contre Petra Kvitova, qui la bat ainsi pour la quatrième fois en cinq confrontations. La n°28 mondiale l'a emporté 6-1, 4-6, 6-0 en 1h47 contre la n°5, dans un match marqué par huit breaks. Après avoir largement dominé le premier set, la Tchèque est revenue de 0-3 à 4-4 dans le deuxième, mais a craqué à 5-4 sur son service. Il a donc fallu disputer un troisième set, et il n'y a pas eu le moindre suspense : Kvitova a breaké trois fois pour le gagner 6-0 face à une Jabeur complètement perdue, qu'on retrouvera désormais du côté de l'US Open dans dix jours. La Tchèque, quant à elle, sera opposée à Tomljanovic ou Kudermetova pour une place dans le dernier carré.