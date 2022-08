WTA - Cincinnati : Kvitova l'emporte face à Tomljanovic

Red hot Petra 🔥

For the third time in her career 🇨🇿 @Petra_Kvitova reaches the last four in Cincinnati defeating Tomljanovic, 6-3, 6-3!



Faces Keys for a place in the final.#CincyTennis pic.twitter.com/jqGsCFMO1E



— wta (@WTA) August 19, 2022

Kvitova a su hausser le ton

Après Eastbourne, Petra Kvitova va disputer à Cincinnati sa deuxième demi-finale de la saison. La Tchèque a rallié le dernier carré dans l’Ohio en venant à bout sans grande difficulté d’Ajla Tomljanovic, qui a fait chuter Paula Badosa plus tôt dans la semaine. Si l’Australienne a démarré tambour battant, avec trois balles de break obtenues dans le tout premier jeu, c’est bien la 28eme mondiale qui a pris le premier ascendant à l’occasion de ce quart de finale. En effet, après avoir tenu bon sur son service, elle a pris celui de la 63eme mondiale afin de mener trois jeux à rien. Un avantage que Petra Kvitova a su faire grandir avec un deuxième break lui permettant alors de servir pour le gain de la première manche à cinq jeux à un en sa faveur. Toutefois, ne voulant pas baisser les bras, Ajla Tomljanovic a haussé le ton et effacé un de ses deux breaks de retard.La 63eme mondiale a alors perdu une nouvelle fois son service et la première manche par la même occasion. La réaction de l’Australienne est venue très vite dans le deuxième set via un break lui ayant permis de mener deux jeux à un. C’est alors que Petra Kvitova a placé une accélération terrible qui a fait tourner le match en sa faveur de manière définitive. Enchaînant quatre jeux remportés consécutivement, avec deux breaks à la clé, la Tchèque a pu mener cinq jeux à deux et se mettre en position favorable pour sceller le sort de la rencontre. Ce qui a fini par arriver son son propre engagement. A sa deuxième balle de match, Petra Kvitova a conclu (6-2, 6-3 en 1h15’). Un succès qui lui permet de rejoindre les demi-finales avec un duel face à Madison Keys, tombeuse d’Elena Rybakina plus tôt dans la journée, qui l’attend.