WTA - Cincinnati : Kontaveit et Mertens tiennent leur rang

Pas de surprise en ce début de journée consacrée aux huitièmes de finale du tournoi de Cincinnati (délocalisé à New York). Les deux têtes de série opposées à des joueurs moins bien classées se sont imposées. A commencer par la n°12, Anett Kontaveit, qui s'est débarrassée de Marie Bouzkova, 48eme mondiale mais tombeuse de Petra Kvitova lundi, sur le score de 6-3, 6-3 en 1h20. L'Estonienne a breaké à 4-3 pour empocher la première manche (sur sa quatrième balle de set), puis a été breakée d'entrée deuxième set, avant d'enchaîner quatre jeux de suite et s'imposer. Elle pourrait affronter Naomi Osaka au tour suivant.

Mertens en deux sets

Ça passe également sans encombre pour Elise Mertens, la tête de série n°14, qui avait été poussée dans un troisième set lundi par Kristina Mladenovic, mais qui n'a passé que 87 minutes sur le court mardi pour éliminer la Russe Veronika Kudermetova, 41eme mondiale : 6-2, 6-3. Mertens a sauvé les cinq balles balles de break qu'elle a eu contre elle, et a pris le service adverse à 0-0 et 4-2 dans le premier set et 2-2 et 5-3 dans le deuxième.



CINCINNATI (délocalisé à New York, Etats-Unis, WTA Premier 5, dur extérieur, 1 905 689€)

Tenante du titre : Madison Keys (USA)



Huitièmes de finale

Mertens (BEL, n°14) bat Kudermetova (RUS) : 6-2, 6-3

Pegula (USA, Q) - Sabalenka (BIE, n°5)

Osaka (JAP, n°4, WC) - Yastremska (UKR, n°16)

Kontaveit (EST, n°12) bat Bouzkova (RTC) : 6-3, 6-3



Konta (GBR, n°8) - Zvonareva (RUS, Q)

Sakkari (GRE, n°13) - S.Williams (USA, n°3)

Jabeur (TUN) - McHale (USA, Q)

Azarenka (BIE) - Cornet (FRA)