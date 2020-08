WTA - Cincinnati : Konta en huitièmes

Une première tête de série s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi de Cincinnati ! Il s'agit de la n°8, Johanna Konta, qui a déroulé contre Kirsten Flipkens, 79eme mondiale. En seulement 63 minutes, la Britannique s'est imposée 6-2, 6-0, en servant notamment 5 aces et 62% de premières balles, et en n'ayant aucune balle de break à défendre. Elle a pris le service adverse à 2-2 et 4-2 dans le premier set et à 0-0, 2-0 et 4-0 dans le deuxième pour l'emporter sans problème. Elle affrontera Zvonareva ou Siegemund au tour suivant.



CINCINNATI (délocalisé à New York, Etats-Unis, WTA Premier 5, dur extérieur, 1 905 689€)

Tenante du titre : Madison Keys (USA)



2eme tour

Kudermetova (RUS) bat Ka.Pliskova (RTC, n°1) : 7-5, 6-4

Mladenovic (FRA) - Mertens (BEL, n°14)

Pegula (USA, Q) bat Anisimova (USA) : 7-5, 6-2

Bellis (USA, Q) - Sabalenka (BIE, n°5)



Osaka (JAP, n°4, WC) - Muchova (RTC)

Pera (USA) - Yastremska (UKR, n°16)

Kontaveit (EST, n°12) - Teichmann (SUI, Q)

Bouzkova (RTC) - Kvitova (RTC, n°6)



Konta (GBR, n°8) bat Flipkens (BEL, Q) : 6-2, 6-0

Zvonareva (RUS, Q) - Siegemund (ALL, Q)

Sakkari (GRE, n°13) Putintseva (KAZ)

Rus (PBS, Q) - S.Williams (USA, n°3)



Keys (USA, n°7) - Jabeur (TUN)

McHale (USA, Q) bat Alexandrova (RUS) : 6-1, 7-6 (8)

Azarenka (BIE) - Garcia (FRA)

Cornet (FRA) bat Kenin (USA, n°2) : 6-1, 7-6 (7)