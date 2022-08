WTA - Cincinnati : Kasatkina déjà dehors

Rybakina passe un tour

Victorieuse du tournoi de San Jose il y a huit jours, Daria Kasatkina enchaîne les déconvenues depuis. Après avoir été éliminée d'entrée à Toronto par la locale Bianca Andreescu, la n°10 mondiale a été éliminée d'entrée à Cincinnati par la locale Amanda Anisimova. Tête de série n°9 dans l'Ohio, la Russe a subi la loi de l'Américaine, sur le score de 6-4, 6-4 en 1h18. Les deux joueuses ont rencontré de grosses difficultés au service, avec quatre breaks subis par Anisimova et six par Kasatkina. La 23eme joueuse mondiale a bien débuté la rencontre en menant 4-1, puis la Russe est revenue à 4-4, avant de craquer au pire moment, à 5-4. Le scénario s'est avéré presque identique dans le deuxième set, où l'Américaine a mené 3-1, puis Kasatkina a égalisé à 3-3, et a encore été breakée à 5-4. C'est donc Amanda Anisimova qui affrontera une compatriote au deuxième tour, Shelby Rogers ou Sofia Kenin.A noter également ce lundi la qualification de la gagnante de Wimbledon, Elena Rybakina (25eme mondiale), qui avait perdu d'entrée à San Jose et au deuxième tour à Toronto, et qui a battu Mayar Sherif 6-3, 6-2 ce lundi, et l'élimination de l'ancienne gagnante de Roland-Garros, Barbora Krejcikova (19eme mondiale), tombée face à Veronika Kudermetova sur le score de 6-3, 6-3. Ca passe aussi pour Alison Riske (6-1, 7-6 contre Sara Sorribes Tormo).